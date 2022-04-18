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В Латвии начинаются военные учения c участием подразделений НАТО
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В Латвии начинаются военные учения c участием подразделений НАТО

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Весенний этап масштабных военных учений с участием подразделений НАТО «Namejs 2022» пройдет во всех регионах Латвии с 18 апреля. Как сообщает агентство BNS, общее количество военнослужащих из других стран составит около 3 тыс. человек.

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Общая цель учений — улучшить интеграцию национальных и союзных сил для решения оборонных задач. Для участия их в первом этапе в балтийскую республику прибудут воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии.

Помимо воинских частей из самой Латвии учебные задачи также будут выполнять подразделения, которые сейчас находятся в стране в рамках расширенной боевой группы НАТО и представляют десять государств: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию.

Эти страны будут представлены на учениях сухопутными механизированными подразделениями, артиллерией, авиацией и десантными подразделениями, а также элементами оперативного планирования и снабжения. Маневры будут проходить всю неделю, до 27 мая.

Напомним, 29 марта командующий американскими вооруженными силами Тод Уолтерс заявил, что Соединенные Штаты могут увеличить численность своих войск в Европе даже после завершения спецоперации РФ по защите Донбасса.

В свою очередь, 23 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает себя частью конфликта на Украине и не собирается направлять туда силы. 20 марта он отмечал, что Североатлантический альянс поддерживает Украину. В то же время он назвал чрезвычайно важным недопущение перерастания текущего конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией.

24 марта вице-премьер и министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил «Известиям», что усиление группировки НАТО в Латвии объяснили недоверием к России. До этого во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Ригу 7 марта глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил о постоянном размещении в стране американских военных.

В конце февраля руководство альянса сообщило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии, — «для предотвращения атаки на территорию НАТО».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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