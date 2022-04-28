Польша объявила о переброске военной техники в связи с учениями

Польские военные предупредили граждан о том, что с 1 мая по конец месяца планируется передвижение техники на север и восток страны в преддверии военных учений. В связи с этим движение в некоторых регионах может быть ограничено, говорится 28 апреля на сайте вооруженных сил республики.

«В рамках учений с 1 мая до конца месяца колонны военной техники будут стоять на дорогах следующих воеводств: Западнопоморского, Любушского, Великопольского, Куявско-Поморского, Лодзинского, Мазовецкого, Люблинского и Варминьско-Мазурского. <…> Военная техника будет встречаться на автомагистралях, скоростных автомагистралях и национальных дорогах», — говорится в сообщении.

Там также обратили внимание на то, что военная техника будет передвигаться в ночное время суток, чтобы максимально сократить причинение дискомфорта автомобилистам и пешеходам. Однако некоторые поездки будут осуществляться днем и даже в часы пик. Транспорт будут сопровождать военная жандармерия и подразделения регулирования дорожного движения ВС Польши в сотрудничестве с полицией.

«Просьба не публиковать информацию и фотографии, отражающие передвижение войск и их местонахождение, даты и время прохождения воинских колонн, данные о вылетах и ​​посадках военных самолетов», — добавили в вооруженных силах, подчеркнув, что необдуманные поступки могут нанести урон армии.

Военные учения проходят во многих западных странах. Так, 18 апреля во всех регионах Латвии стартовал весенний этап учений с участием подразделений НАТО Namejs 202. Общее количество военнослужащих из других стран составило приблизительно 3 тыс. человек.

Общая цель учений — улучшить интеграцию национальных и союзных сил для решения оборонных задач. Для участия их в первом этапе в балтийскую республику прибудут воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии.