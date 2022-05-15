Латвия расторгла с Белоруссией соглашение о перевозке военных грузов

Рига расторгла с Минском соглашение о разрешении прямого железнодорожного сообщения для перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны с использованием латвийских портов. Об этом говорится в заявлении министерства транспорта Латвии.

В ведомстве отметили, что соглашение было подписано в январе 1994 года, когда Латвия еще не вступила в Евросоюз (ЕС).

«Латвия вступила в ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта 2004 года стала членом НАТО. В связи с этим Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и договор с Белоруссией на эти нормы не распространяется», — отмечается в заявлении.

Также сообщается, что латвийское госуправление в общем пересматривает двусторонние отношения с Россией и Белоруссией на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России. В его рамках ЕС, в частности, запретил перевозки грузов транспортом РФ и Белоруссии. В Совете ЕС подчеркнули, что рестрикции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

10 апреля сообщалось, что после введения этих ограничений более 150 фур с российскими и белорусскими номерами не были пропущены в Латвию, пишет «Газета.ru».

В начале февраля пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Минск вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров с 7 февраля. Он напомнил, что Литва запретила транзит белорусских товаров через свои порты. Белорусская сторона неоднократно предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, но Литва не пошла на диалог.

12 января стало известно, что правительство Литвы расторгло соглашение о железнодорожном транзите через Белоруссию калийных удобрений белорусского производства.

После решения Литвы премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что транзит белорусского калия переориентирован на российские порты. По его словам, в плане логистики российский маршрут менее маржинален, но за счет общемирового роста цен «Беларуськалий» даже выиграет.