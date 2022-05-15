Прямой эфир

Латвия расторгла с Белоруссией соглашение о перевозке военных грузов

0
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рига расторгла с Минском соглашение о разрешении прямого железнодорожного сообщения для перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны с использованием латвийских портов. Об этом говорится в заявлении министерства транспорта Латвии.

Логистические выводы: проблемой нехватки контейнеров занялись власти
Когда и как Россия сможет компенсировать дефицит емкостей для морских перевозок

В ведомстве отметили, что соглашение было подписано в январе 1994 года, когда Латвия еще не вступила в Евросоюз (ЕС).

«Латвия вступила в ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта 2004 года стала членом НАТО. В связи с этим Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и договор с Белоруссией на эти нормы не распространяется», — отмечается в заявлении.

Также сообщается, что латвийское госуправление в общем пересматривает двусторонние отношения с Россией и Белоруссией на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России. В его рамках ЕС, в частности, запретил перевозки грузов транспортом РФ и Белоруссии. В Совете ЕС подчеркнули, что рестрикции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

10 апреля сообщалось, что после введения этих ограничений более 150 фур с российскими и белорусскими номерами не были пропущены в Латвию, пишет «Газета.ru».

В начале февраля пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Минск вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров с 7 февраля. Он напомнил, что Литва запретила транзит белорусских товаров через свои порты. Белорусская сторона неоднократно предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, но Литва не пошла на диалог.

12 января стало известно, что правительство Литвы расторгло соглашение о железнодорожном транзите через Белоруссию калийных удобрений белорусского производства.

После решения Литвы премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что транзит белорусского калия переориентирован на российские порты. По его словам, в плане логистики российский маршрут менее маржинален, но за счет общемирового роста цен «Беларуськалий» даже выиграет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022