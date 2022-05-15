СКР установит обстоятельства жестокого обращения националистов с жителями Попасной

Следственный комитет России (СКР) установит обстоятельства и даст правовую оценку факту совершения преступлений украинских националистов и польских наемников в городе Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом журналистам сообщили 15 мая в пресс-службе ведомства.

Так, по информации местных жителей Попасной, украинские националисты расстреливали дома с мирными гражданами и удерживали их в подвалах, не выпуская из города.

«Также украинские националисты размещали огневые позиции в жилых домах, а на крышах располагались снайперы, которые стреляли под ноги мирным жителям, направлявшимся за водой. Есть данные, что в результате таких действий погиб мужчина», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в СК отметили, что изучат информацию о том, что наемники из Польши четыре дня не выпускали за водой жителей Попасной из подвала.

Днем ранее жительница Попасной Инна рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину о жестокости националистов к мирному населению. Она также показала корреспонденту подвал, в котором мирные жители укрывались от обстрелов. Люди и сейчас продолжают там ночевать. На стенах подвала висят памятки, которые объясняют, как вести себя при воздушной тревоге и других опасностях.

8 мая стало известно, что город Попасная был полностью освобожден от украинских националистов. Попасная находится в западной части ЛНР, через город проходят автодороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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