Жительница Попасной в ЛНР рассказала о жестокости националистов

Жительница Попасной Инна рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину, как националисты расстреливали дома с мирными гражданами и удерживали их в подвалах, не выпуская из города.

Инна вспоминает, что националисты заходили в дома, проверяли телефоны и паспорта.

«Они спросили: «Вы пользуетесь телефоном?» Мы сказали: «Нет». А как мы можем пользоваться, если у нас с 3 марта света не было? Ни у кого ничего нет. Смотрели последние звонки — кто куда звонил», — сообщила собеседница журналиста.

По ее словам, украинские националисты размещали огневые позиции прямо во дворах, по сути, используя жилые дома как щит.

«Они первое, что начали делать, это воевать с людьми мирными. <…> Сама это видела. Целенаправленно так ездил и расстреливал дома», — сказала она.

Инна рассказала, что люди, которые выезжали на сторону Украины, платили за это взятки.

«Они спрашивают, почему вы не уезжали. Я говорю: «А что, зеленый коридор был?» Они говорят, что люди же выезжали. Так люди деньги платили и выезжали на свой страх и риск», — рассказала Инна.

Она показала корреспонденту подвал, в котором мирные жители укрывались от обстрелов. Люди и сейчас продолжают там ночевать.

«Страшно. Два месяца мы были в пятиэтажке возле клуба. Они били всё время из танка по дому и по клубу и вокруг мотались. Лупили. Мы сюда перебрались только в мае», — рассказала Инна.

На стенах подвала висят памятки, которые объясняют, как вести себя при воздушной тревоге и других опасностях.

Также Алексею Полторанину житель Попасной рассказал, что польские наемники четыре дня не выпускали за водой мирных жителей Попасной из подвала.

«У нас дом сгоревший был, мы в подвале сидели. Они по первому этажу бегали, на польском языке разговаривали. Они не только стреляли, они нас не выпускали за водой сходить. Три-четыре дня мы сидели без воды вообще. Наемники это были. Рядом стоял украинский танк, они лупили по домам и по клубу, где было бомбоубежище», — рассказал житель Попасной.

Он рассказал, что в городе на крышах пятиэтажных домов сидели снайперы, которые стреляли под ноги мирным жителям, которые выходили из дома, чтобы набрать воды. Воду приходилось носить рано утром, передвигаясь перебежками, но и это не спасало от выстрелов.

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