Прямой эфир

Жительница Попасной в ЛНР рассказала о жестокости националистов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Попасной Инна рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину, как националисты расстреливали дома с мирными гражданами и удерживали их в подвалах, не выпуская из города.

Инна вспоминает, что националисты заходили в дома, проверяли телефоны и паспорта.

«Они спросили: «Вы пользуетесь телефоном?» Мы сказали: «Нет». А как мы можем пользоваться, если у нас с 3 марта света не было? Ни у кого ничего нет. Смотрели последние звонки — кто куда звонил», — сообщила собеседница журналиста.

По ее словам, украинские националисты размещали огневые позиции прямо во дворах, по сути, используя жилые дома как щит.

«Они первое, что начали делать, это воевать с людьми мирными. <…> Сама это видела. Целенаправленно так ездил и расстреливал дома», — сказала она.

Инна рассказала, что люди, которые выезжали на сторону Украины, платили за это взятки.

«Они спрашивают, почему вы не уезжали. Я говорю: «А что, зеленый коридор был?» Они говорят, что люди же выезжали. Так люди деньги платили и выезжали на свой страх и риск», — рассказала Инна.

Она показала корреспонденту подвал, в котором мирные жители укрывались от обстрелов. Люди и сейчас продолжают там ночевать.

«Страшно. Два месяца мы были в пятиэтажке возле клуба. Они били всё время из танка по дому и по клубу и вокруг мотались. Лупили. Мы сюда перебрались только в мае», — рассказала Инна.

На стенах подвала висят памятки, которые объясняют, как вести себя при воздушной тревоге и других опасностях.

Также Алексею Полторанину житель Попасной рассказал, что польские наемники четыре дня не выпускали за водой мирных жителей Попасной из подвала.

«У нас дом сгоревший был, мы в подвале сидели. Они по первому этажу бегали, на польском языке разговаривали. Они не только стреляли, они нас не выпускали за водой сходить. Три-четыре дня мы сидели без воды вообще. Наемники это были. Рядом стоял украинский танк, они лупили по домам и по клубу, где было бомбоубежище», — рассказал житель Попасной.

Он рассказал, что в городе на крышах пятиэтажных домов сидели снайперы, которые стреляли под ноги мирным жителям, которые выходили из дома, чтобы набрать воды. Воду приходилось носить рано утром, передвигаясь перебежками, но и это не спасало от выстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022