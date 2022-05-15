Bloomberg узнал об опасениях политиков ЕС столкнуться с рецессией

Европейские политики опасаются рецессии или стагфляции на фоне экономического давления. Об этом 13 мая говорится в сюжете агентства Bloomberg, опубликованного на YouTube канале.

При этом, по данным издания, европейскому Центральному банку, скорее всего, не удастся избежать экономического упадка, застоя и инфляции.

«Рецессия — слово, которого стараются избегать центральные банки и политические лидеры. По словам инвесторов и руководителей компаний, опасность рецессии реальна, особенно в Европе», — отмечается в материале.

Как напоминает агентство, об угрозе рецессии в еврозоне предупреждали топ-менеджеры и эксперты крупнейших финансовых организаций, таких как JPMorgan Chase, HSBC, Goldman Sachs.

Bloomberg указывает, что опасность экономического упадка возникла на фоне препятствий, вставших перед еврозоной: инфляции, кризиса на Украине и связанного с ней энергетического кризиса.

Авторы материла сделали вывод, что страны, которые поддерживают Украину и вводят санкции против России, тем самым вредят собственным экономикам. Кроме того, из-за локдаунов в Китае растут цены на различные товары, сокращается спрос на них, а также ухудшается положение заводов.

«Европа оказалась под давлением со всех сторон, заставляя инвесторов следить за тем, не подтолкнут ли они уже хрупкую экономику к рецессии», — резюмирует Bloomberg.

Ранее, 14 мая, глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила об угрозе глобального голода из-за ситуации вокруг Украины. Она также отметила, что способствует этому якобы Россия, устроив сознательно «блокаду экспорта продовольствия».

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что засуха, кризис, вызванный пандемией коронавируса, и ситуация вокруг Украины могут усугубить ситуацию с голодом в мире. По ее словам, «цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне».

5 апреля профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной и выгоды от него не получит никто. Россия является одним из основных экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей — базовых видов сырья для производства продовольствия. При этом найти полноценную замену России на мировом рынке этих видов сырья сейчас невозможно, заключил эксперт.

16 марта Конференция ООН по торговле и развитию доложила, что события на Украине приведут к потрясениям в мировой экономике, вызвав рост цен на продовольствие и топливо. В ООН отметили, что Россия и Украина являются глобальными игроками на сельскохозяйственных и продовольственных рынках. На эти две страны приходится 53% мировой торговли подсолнечным маслом и семенами подсолнечника, а также 27% мировой торговли пшеницей.

Похожий прогноз днем ранее опубликовал Международный валютный фонд. В нем говорится, что введенные Европой санкции против России грозят для самого ЕС «глубокой рецессией», а негативные последствия от них почувствует вся мировая экономика.