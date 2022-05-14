Лавров указал на утрату ЕС признаков самостоятельности в угоду США

Страны Европейского союза (ЕС) предпринимают все свои действия исключительно в угоду США. Это приводит к окончательной утрате объединением признаков самостоятельности, заявил в субботу, 14 мая, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Евросоюз окончательно утрачивает признаки самостоятельности, послушно встраиваясь в англосаксонские планы по утверждению того самого однополярного миропорядка, жертвуя качеством жизни европейцев и их коренными интересами в угоду США», — заявил министр.

Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

12 мая сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью телеканала «Известия» заявил, что в настоящий момент происходит перестройка однополярного мира. По его словам, противники России являются абсолютным воплощением лицемерия.

30 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отметил, что Запад ведет против России гибридную войну. По его словам, в настоящее время Россия и Китай вместе «ищут ответы на эти экстраординарные вызовы».