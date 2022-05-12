Эмир Кустурица объяснил роль России в современном мире

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, как следует вести себя россиянам и сербам, когда на их страны оказывается сильнейшее давление.

«Сейчас происходит перестройка однополярного мира. В Индии и Китае живет около 4 млрд человек. А принимая во внимание далекое от конфликта население Африки, Южной Америки, понятно, что против России выступает менее миллиарда человек», — заявил режиссер.

По его словам, противники России являются абсолютным воплощением лицемерия. Тогда как РФ, считает собеседник «Известий», — некоммунистическое, либеральное, хорошо организованное государство, которое было вынуждено вооружаться в ущерб благополучию своих граждан.

«Мы должны держаться своих корней — и держаться крепко. Мы не должны воспринимать на веру то, что, находится вне исторического контекста, и должны давать оценку таким высказываниям», — подчеркнул Кустурица.

По его мнению, тот, кто говорит, что Федор Достоевский — это писатель, которого надо запретить, является частью тоталитарной олигархии.

«Существование культуры — это во всех смыслах существование народа. Поэтому мы имеем дело не с отменой культуры как таковой, а с отменой целого народа. Россия должна быть к этому готова и предпринять действия, чтобы защитить себя», — уверен режиссер.

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