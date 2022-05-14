В Чехии указали на двойные стандарты ЕС из-за антироссийских санкций

Введение санкций против РФ демонстрирует непоследовательность США и Евросоюза в вопросе свободы политики и экономики. Об этом во вторник, 10 мая, заявила чешский историк Вероника Сушова-Сальминен.

«Санкции подтверждают, что политика и экономика — не такие уж разные вещи, как нам внушали последние 30 лет Сейчас мы видим, что политические решения с невероятной скоростью вмешиваются в экономику и регулируют рынок и торговые потоки. <...> Похоже, имеют место двойные стандарты», — заключила она в публикации для Časopis argument.

В конечном итоге с последствиями правительственных решений сталкиваются простые граждане, однако те же правительства отказываются облегчить положение людей путем воздействия на экономику, мотивируя это невмешательством в дела «свободного» рынка.

Эксперт также отметила, что уход иностранных компаний из РФ носит демонстративно политический характер, однако в основе своей обусловлен соображениями выгоды. Беспрецедентное давление политических настроений на торговлю, по мнению Сушовой-Сальминен, имеет все шансы привести мировую экономику в состояние, от которого будет крайне тяжело оправиться.

13 мая российский сенатор Андрей Климов высказал мнение о том, что ограничительные меры Запада в отношении России демонстрируют закат американоцентричной эпохи. Политик добавил, что этот процесс наносит серьезный ущерб человечеству, поскольку антироссийские санкции влекут за собой надвигающийся глобальный голод и кризис промышленно-производственной базы Евросоюза.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно справляется с санкциями Запада. Он отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Западные страны начали вводить санкции в отношении России, после того как 24 февраля глава государства Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля. Тогда Луганская и Донецкая народные республики сообщили об обстрелах со стороны украинских военных и организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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