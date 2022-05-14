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Гинцбург сообщил о разработке новой вакцины от туберкулеза в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В России успешно проходит третья фаза клинических исследований новой вакцины от туберкулеза, которая может стать более эффективной заменой существующей БЦЖ. Об этом в субботу, 14 мая, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Уже не БЦЖ: новая вакцина от туберкулеза появится в РФ через два года
Революционный препарат на основе белков микобактерий выходит на заключительную фазу клинических испытаний

«Это принципиально новая вакцина с новыми свойствами. Если известная нам вакцина БЦЖ защищала детей от тяжелых случаев заболевания диссеминированным туберкулезом, но не защищала от заражения, то наша вакцина должна защищать от заражения как детей, так и взрослых», — отметил он в беседе с ТАСС.

13 мая 2021 года стало известно, что ученые центра им. Н.Ф. Гамалеи завершили вторую стадию клинических испытаний новой противотуберкулезной вакцины. Используемая сейчас прививка БЦЖ может переставать работать и создавать иммунитет у некоторых людей уже в подростковом возрасте, к тому же препарат нельзя применять ВИЧ-инфицированным и онкобольным.

Новая вакцина будет безопаснее и сможет пролонгировать защитный ответ, обещают разработчики. Ожидается, что препарат появится в России примерно через два года.

Предполагается, что новая вакцина полностью не заменит БЦЖ. Функцией прививки станет продление иммунологической защиты, созданной «живой» вакциной. По своему типу новый препарат — субъединичная (с добавленным адъювантом — веществом, усиливающим антигенное действие белков возбудителя туберкулеза) рекомбинантная вакцина.

Это значит, что в ее составе нет живого возбудителя, то есть самих микобактерий, пояснил заведующий отделом природноочаговых инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Артем Ткачук.

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