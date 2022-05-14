Прямой эфир

Ученые доказали положительное влияние видеоигр на интеллект детей

0
Фото: depositphotos.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Увлечение видеоиграми может способствовать развитию умственных способностей. К такому выводу пришли сотрудники Каролинского института в Швеции в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в среду, 11 мая, на сайте британского научного журнала Nature.

Виртуальная помощь: видеоигры могут снизить стресс в период пандемии
Ученые полагают, что так можно вернуть ощущение контроля над ситуацией и ощутить собственную эффективность

Ученые проанализировали когнитивные показатели 9855 детей в возрасте 9–10 лет, после чего повторили сбор данных через два года. Полученную информацию соотнесли с временем, которое участники исследования проводили за видеоиграми, просмотром телевизора и общением в социальных сетях.

В среднем дети проводили 2,5 часа в день за просмотром телевизора, полчаса в социальных сетях и один час за видеоиграми. При повторном тестировании более высокие результаты показали те испытуемые, которые отдавали предпочтение компьютерным играм — их IQ увеличился примерно на 2,5 балла.

«Наше исследование подтвердило тезис, согласно которому время, проведенное за экраном, в целом не ухудшает когнитивные способности детей, а видеоигры действительно могут способствовать повышению интеллекта», — отметил профессор когнитивной нейронауки на кафедре неврологии Каролинского института Торкель Клингберг.

При этом авторы работы подчеркивают, что не проводили оценку того, как видеоигры влияют на физическую активность, сон, самочувствие или успеваемость в школе.

Ранее, 1 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала зависимость от компьютерных игр болезнью. Игромания попала в 11-ю Международную классификацию болезней (МКБ-11) как аддиктивное расстройство поведения (зависимость).

Вместе с тем, в июне прошлого года сотрудники Исследовательского центра программного обеспечения Ирландского научного фонда заявили, что. по результатам клинических исследований, компьютерные игры смягчают протекание ментальных болезней. В частности, таких как депрессия, тревожные расстройства, шизофрения. Для нужного эффекта можно играть по 30 минут ежедневно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022