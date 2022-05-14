Ученые доказали положительное влияние видеоигр на интеллект детей

Увлечение видеоиграми может способствовать развитию умственных способностей. К такому выводу пришли сотрудники Каролинского института в Швеции в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в среду, 11 мая, на сайте британского научного журнала Nature.

Ученые проанализировали когнитивные показатели 9855 детей в возрасте 9–10 лет, после чего повторили сбор данных через два года. Полученную информацию соотнесли с временем, которое участники исследования проводили за видеоиграми, просмотром телевизора и общением в социальных сетях.

В среднем дети проводили 2,5 часа в день за просмотром телевизора, полчаса в социальных сетях и один час за видеоиграми. При повторном тестировании более высокие результаты показали те испытуемые, которые отдавали предпочтение компьютерным играм — их IQ увеличился примерно на 2,5 балла.

«Наше исследование подтвердило тезис, согласно которому время, проведенное за экраном, в целом не ухудшает когнитивные способности детей, а видеоигры действительно могут способствовать повышению интеллекта», — отметил профессор когнитивной нейронауки на кафедре неврологии Каролинского института Торкель Клингберг.

При этом авторы работы подчеркивают, что не проводили оценку того, как видеоигры влияют на физическую активность, сон, самочувствие или успеваемость в школе.

Ранее, 1 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала зависимость от компьютерных игр болезнью. Игромания попала в 11-ю Международную классификацию болезней (МКБ-11) как аддиктивное расстройство поведения (зависимость).

Вместе с тем, в июне прошлого года сотрудники Исследовательского центра программного обеспечения Ирландского научного фонда заявили, что. по результатам клинических исследований, компьютерные игры смягчают протекание ментальных болезней. В частности, таких как депрессия, тревожные расстройства, шизофрения. Для нужного эффекта можно играть по 30 минут ежедневно.