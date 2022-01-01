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ВОЗ признала зависимость от видеоигр болезнью

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала зависимость от компьютерных игр болезнью. Об этом 1 января говорится в сообщении на сайте организации.

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Игромания попала в 11-ю Международную классификацию болезней (МКБ-11), которую организация разрабатывала в течение 10 лет.

Болезнь классифицируется как аддиктивное расстройство поведения (зависимость).

Несколько лет назад ВОЗ выделила зависимость от видеоигр как отдельное заболевание, но общепризнанной системы его диагностирования и лечения пока нет, в том числе в России. В 2019 году был зафиксирован первый клинический случай госпитализации подростка из-за зависимости от видеоигр. Ранее подобные случаи уже фиксировалось, но с совершеннолетними геймерами.

Специалисты отмечают, что чрезмерное увлечение компьютерными играми чревато не только зависимостью, но и негативными последствиями для здоровья ребенка — ухудшением зрения, искривлением позвоночника, бессонницей.

Нередко у детей из-за чрезмерного увлечения компьютерными играми снижается успеваемость по учебе, отмечаются раздражительность и агрессия.

Также специалисты пришли к выводу, что людям, ежедневно играющим в компьютерные игры, сложнее найти работу. Опрос ВЦИОМа показал, что более половины россиян видят в видеоиграх больше вреда, чем пользы.

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