Видеоигры оказались помехой в трудоустройстве

Россияне, ежедневно играющие в компьютерные игры, испытывают больше сложностей с поиском работы, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении «РИА Новости».

Опрос был проведен во всех округах РФ с 22 августа по 17 сентября среди 10 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет.

Две трети россиян (68%) ответили, что не играют в компьютерные игры, 7% поделились, что играют в них ежедневно, 9% — несколько раз в неделю, по 8% — несколько раз в месяц, год и реже.

Также респондентов попросили оценить сложность поиска работы по 10-балльной шкале. Среднее значение составляет 6,1 балла, при этом средняя оценка сложности трудоустройства среди россиян, не играющих в компьютер, одна из самых низких — 5,9 балла. Сложнее всего найти работу тем, кто играет в компьютерные игры каждый день: их средняя оценка — 7,1 балла.

Отвечая на вопрос о сути игр, 47% респондентов назвали их пустой тратой времени, 16% — способом ухода от реальности, 15% — интересным видом досуга, а 11% уверены, что данное увлечение может привести к психическим расстройствам.

Согласно обнародованным в сентябре данным ВЦИОМ, более половины россиян (58%) считают, что от видеоигр больше вреда, чем пользы.