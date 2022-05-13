Виктор Сухоруков рассказал о причинах ухода из Театра Вахтангова

Звезда дилогии «Брат» Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Евгения Вахтангова по собственной инициативе. Об этом рассказали в пятницу, 13 мая, в Starhit.

На арбатской сцене актер семь лет играл Авнера Розенталя в постановке «Улыбнись нам, Господи».

«Я всегда был в этом театре приглашенным артистом, по сути чужим, там свой мир, свои порядки и законы», — признался Виктор Иванович

При этом он признался, что уходить у него не было желания, «но к этому привели обстоятельства».

«Все решения я принимаю взвешенно, обдуманно, не бегу босиком по асфальту», — отметил актер.

Сухоруков признался, что больше не хотел продолжать работать с людьми, которые возомнили себя «князьками». Он уточнил, что, в частности, речь про мэтра театра Евгения Князева.

По словам Сухорукова, Князев остается глыбой Вахтанговского театра, но однажды в нем могла проснуться ревность. Сам Виктор Иванович не планирует сидеть без работы и в данный момент оценивает поступающие предложения.

6 мая стало известно, что режиссер Римас Туминас покидает должность художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Римас Туминас, возглавлявший Театр имени Евгения Вахтангова с 2007 года по 9 февраля 2022 года, с 1 марта по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве.

До этого, 4 мая, Туминас заявил, что готов поставить спектакль о лидере украинского националистического движения Степане Бандере.