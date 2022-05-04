Худрук российского театра заявил о готовности поставить спектакль о Бандере

Покинувший Россию художественный руководитель Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова, гражданин Литвы Римас Туминас заявил, что готов поставить спектакль о лидере украинского националистического движения Степане Бандере. Эти слова худрука прозвучали в авторской передаче пранкеров Владимира «Вована» Кузнецова и Алексея «Лексуса» Столярова «Шоу ВиЛ» на Rutube.

Пранкеры позвонили Туминасу, представившись министром культуры Украины Александром Ткаченко, и сообщили, что собираются ставить спектакль «Мой друг Бандера» в надежде объяснить, что националист якобы «не сделал сильно плохого евреям и помирить евреев с Бандерой». Они пригласили литовца принять участие в постановке. Туминас оценил «оригинальную» идею и с охотой откликнулся на приглашение.

Также «украинский министр» поинтересовался, как Туминас работал в одном из главных российских театров и получал зарплату, несмотря на свои политические взгляды. Худрук объяснил, что пользовался своей «литовской хуторянской логикой».

Также он согласился на предложение мнимого украинца вести диверсионную деятельность в театре Вахтангова.