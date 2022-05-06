Римас Туминас покинет должность худрука Театра имени Вахтангова

Режиссер Римас Туминас покидает должность художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-служба театра.

«Римас Туминас, возглавлявший Театр имени Евгения Вахтангова с 2007 года по 9 февраля 2022 года, с 1 марта по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве. С 6 мая 2022 года Римас Туминас прекращает свою деятельность в Театре имени Евгения Вахтангова», — говорится в сообщении.

В настоящее время театр работает под руководством директора Кирилла Крока.

Отмечается, что театр продолжит свою деятельность в обычном режиме и реализует все проекты, запланированные на 101-й сезон (2021/2022). В частности, в ближайшее время главный режиссер театра Юрий Бутусов начнет проводить репетиции нового спектакля.

Помимо этого, 7 мая Художественный совет театра примет решение о пополнении актерской труппы выпускниками Театрального института имени Бориса Щукина.

Ранее, 4 мая, Туминас заявил, что готов поставить спектакль о лидере украинского националистического движения Степане Бандере. Эти слова худрука прозвучали в авторской передаче пранкеров Владимира «Вована» Кузнецова и Алексея «Лексуса» Столярова «Шоу ВиЛ» на Rutube. Пранкеры позвонили литовцу, представившись министром культуры Украины Александром Ткаченко, сообщили, что собираются ставить спектакль «Мой друг Бандера» в надежде объяснить, что националист якобы «не сделал сильно плохого евреям и помирить евреев с Бандерой», и пригласили Туминаса принять участие в постановке.

Также Туминас согласился на предложение мнимого украинца вести диверсионную деятельность в театре Вахтангова.