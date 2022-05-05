Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Диверсант. Идеальный штурм» 16+

Фото: Пресс-служба Первого канала

Режиссер: Тимур Алпатов. В ролях: Кирилл Плетнев, Алексей Бардуков, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Филипп Рейнхардт, Артём Кретов, Кирилл Полухин, Юрий Дейнекин, Алексей Сергеев, Агриппина Стеклова.

Эта часть «Диверсанта» посвящена штурму Кенигсберга, это был один из последних оплотов фашистов. Спустя несколько лет в образе капитана Калтыгина на экран вернется Влад Галкин. 12 лет назад актера не стало. Но благодаря новейшим технологиям синтеза изображения, которые используются в истории российского кинематографа впервые, разработчик технологий искусственного интеллекта c помощью нейросетей создал полнофункциональную цифровую модель актера, взяв за основу видеоряд из первых двух сезонов сериала.

9 мая, 19:00 и 22.10, Первый канал

«Сашка. Дневник солдата» 12+

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Режиссер: Кирилл Зайцев. В ролях: Кирилл Зайцев, Иван Клочко, Марат Эфендиев, Игорь Назаренко, Иван Криворучко.

Фильм снят по мотивам повести «Сашка» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. Старик находит свой дневник, который писал на фронте. Листая его, вспоминает пекло войны. Среди огня, крови и грязи, среди звериной ненависти и вражды он, тогда еще молодой солдата Сашка, в страшном бою голыми руками берёт в плен такого же мальчишку немца. Немец ждёт смерти, но Сашка даёт ему слово, что русские пленных не расстреливают...

С 5 мая в прокате.

«Девятаев» 12+

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Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов. В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Лысенков, Евгений Серзин, Дарья Златопольская.

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег.

9 мая, 21:20, телеканал «Россия»

Театр

«Мы эхо...» 12+

Фото: Пресс-служба Театра Наций

Режиссер: коллектив Театра Наций. В ролях: Юлия Пересильд, Павел Акимкин, Артём Тульчинский, Роман Аникеев, Сергей Шамов, Александр Муравьёв.

В День Победы Театр Наций представят новую редакцию спектакля-концерта «Мы эхо…», поставленного к 70-летию Победы. Это антология песен советских композиторов о Великой Отечественной войне и мирной жизни советских граждан. Вход свободный. Театр Наций присоединится к федеральной благотворительной акции российских театров «Открытый занавес», организованной Министерством культуры РФ.

9 мая, 13:00, ЦПКиО им. М. Горького на площадке Парка Музеон

«Кроткая» 12+

Фото: Государственный академический Малый театр России

Режиссер: Виктор Крамер. В ролях: Сергей Гармаш, Владислава Самохина, Елизавета Долбникова, Александра Плетнёва, Анфиса Сёмина, Анастасия Щукина, Юлия Сергеева.

Фантастическая история о крахе одной идеальной системы по мотивам повести Фёдора Достоевского. Уникальный спектакль, соединивший в себе драматический, пластический, музыкальный и даже кукольный театр. Неотъемлемой частью постановки является камерный ансамбль «Солисты Москвы». За пультом — народный артист СССР Юрий Башмет. Спектакль является первым опытом сотрудничества Малого театра с Международным фестивалем искусств под руководством маэстро Башмета.

11 мая, 19.00, Малый театр, Основная сцена.

«Слон» 16+

Фото: Пресс-служба Московского Губернского театра

Режиссер: Алла Решетникова. В ролях: Степан Куликов, Дмитрий Карташов, Наталия Качалкина, Ирина Токмакова, Андрей Исаенков.

Крестьянин находит клад, невиданное богатство — золотой слиток в виде слона. Из счастливого обладателя сокровища он сразу же становится его охранником и заложником, ведь охотников завладеть им — огромное множество. Тщетные попытки крестьянина сохранить богатство превращаются в череду увлекательнейших событий. Создатели предлагают зрителям окунуться в атмосферу веселого на придумки площадного театра.

6 мая, 19:00, Московский Губернский театр

«Я – Сергей Образцов» 12+

Фото: Пресс-служба театра кукол Сергея Образцова

Режиссер-постановщик: Екатерина Образцова. В главной роли: Евгений Цыганов.

«Я – Сергей Образцов» — это кукольное путешествие через весь XX век; куклы создадут образы маленького и взрослого Образцова, Любови Орловой и Лидии Руслановой, Чарли Чаплина и Леонида Утесова, Соломона Михоэлса и Федора Шаляпина, а также других исторических знаменитостей. Все они путешествуют через весь ХХ век и проходят по «ступенькам памяти» великого Образцова.

6 мая, 19:00, Театр кукол Сергея Образцова

«Неизвестный солдат» 12+

Фото: Пресс-служба театра МОГТЮЗ

Режиссер: Рамазан Шахбанов. В ролях: Илья Ильиных, Иван Кондрашин, Павел Стонт, Владислав Калашников, Антон Богдасаров, Артур Мхитарян, Григорий Чеглаков, Семён Газиев.

Спектакль основан на солдатских дневниках и письмах с фронта Великой Отечественной войны. Несколько неизвестных солдат, молодых ребят ищут счастье в непростых условиях. Этот спектакль не об ужасах войны, а о торжестве жизни и победе над смертью. На контрасте с тяжелыми внешними обстоятельствами герои проходят сложный путь с улыбкой на лице, плечом к плечу. Создатели рассказывают историю эмоционально и с юмором.

9 и 10 мая, 19:00, МОГТЮЗ п/р Нонны Гришаевой

«Война глаZами детей» 6+

Фото: Пресс-служба Детского Музыкального Театра Юного Актера

Режиссер: Светлана Горшкова. В ролях: Ирина Линдт, Лариса Некипелова, Мария Янко, Максим Дахненко, Юрий Ракович, юные актеры ДМТЮА.

Спектакль по пьесе, написанной по реальным событиям, свидетелями которых стали дети Великой Отечественной войны. Они жили в Москве, Ленинграде, Омске, Кишинёве, Севастополе и других городах. Примеры суровой участи свидетелей войны собраны из реально сохранившихся писем периода 1941–1945. Голод, нужда, сиротство, страдания и потери, и вместе с тем отвага, умение радоваться, бесконечная вера в добро, любовь к близким — всё это воплотилось в монологах, историях, образах.

5 мая, 19:00, Детского Музыкального Театра Юного Актера, Новая сцена.

«Спартак» 12+

Фото: Большой театр/Елена Фетисова

Хореограф-постановщик: Юрий Григорович. В ролях: Иван Васильев, Владислав Лантратов, Мария Александрова, Денис Родькин, Егор Геращенко, Элеонора Севенард, Мария Виноградова.

Легендарный балет на музыку Арама Хачатуряна.

Военная машина императорского Рима во главе с полководцем Крассом ведет жестокое, сокрушающее все на своем пути завоевательное наступление. Среди скованных цепями пленников, обращенных в рабство, — Спартак и Фригия. Гордый и мужественный человек, он протестует против бесчеловечности римлян, но силы не равны. Спартак прощается с Фригией, которая становится рабыней Красса…

Изобилие исторических параллелей: тяжелые жернова древней истории. Повинуясь трагической неизбежности, фракиец Спартак во имя свободы и любви отдает свою жизнь.

6 мая, 19:00, 7 мая, 12:00, 19:00, 8 мая, 14:00, Большой театр, Историческая сцена.

Концерты

«Песни Победы» с Хором Турецкого

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

На площади Белорусского вокзала, где в 1945 году встречали героев, прозвучат песни Великой Победы о мире, подвиге и любви в исполнении легендарного Хора Турецкого и арт-группы SOPRANO. В программе: красочное 3D мэппинг-шоу, музыка нескольких поколений, искренние и трогательные песни военных лет от всеми любимой «Катюши» и «Смуглянки» до легендарного «Бухенвальдского набата». Это не просто слова, положенные на музыку, это наша история, наша память.

9 Мая, 20:00 на площади Белорусского вокзала

«Посвящение» 12+

Фото: Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Концерт по мотивам пьесы «Волоколамское шоссе» Хайнера Мюллера поставлен заслуженной артисткой РФ Мариной Брусникиной. На создание пьесы немецкого драматурга вдохновила одноименная повесть классика военной прозы Александра Бека о цене победы советских войск под Москвой зимой 1942 года. В концерте принимают участие народный артист России Евгений Миронов, народный артист СССР Юрий Башмет, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», а также молодые актеры Театра Наций. Вход свободный.

9 мая, 15:00, Парк Победы, Поклонная гора

Музеи

«Главные Оружейные Реликвии Армии» 6+

Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

В Москве откроется новый музей «Г.О.Р.А.» — «Главные Оружейные Реликвии Армии». Комплекс создан на базе экспозиций открытых площадок Музея Победы на Поклонной горе. В честь открытия вход 5 мая будет бесплатным с 15:00. Посетителей пригласят на концерт, обзорную экскурсию «Оружие Победы» по экспозиции вооружения и техники времен Второй мировой, квест «Черные бушлаты». А так же на сеансы фильмов о Великой Отечественной войне в кинотеатре под открытым небом.

5 мая, Поклонная гора, Музей Победы.

HOME 0+

Фото: HOME/Анна Лапшинова

В выставочном пространстве представлена персональная выставка Анны Лапшиновой. Мягкий свет лайтбоксов, подсвечивающий холсты изнутри, призван передать зрителю эфемерное ощущение счастья от созерцания солнечных лучей, пробивающихся сквозь тонкую материю оконных занавесок. В своем проекте художница стремится воссоздать то чувство безопасности и защищенности, какое можно испытать только дома, когда легкая ткань на окне становится самой крепкой бронёй.

До 29 мая, Pogodina Gallery

«Фронтовые дороги театра» 12+

Фото: Пресс-служба Бахрушинского музея/А.Н. Аржеников

Онлайн-проект рассказывает о жизни Бахрушинского музея и театров в годы Великой Отечественной войны. Среди уникальных архивных материалов — дневники фронтовых бригад, а документальные свидетельства участников военных событий, актеров — Анатолия Папанова, Иннокентия Смоктуновского, Евгения Весника, Константина Лисицына и других. Зрители буквально смогут «перелистать» исторические записи.

На сайте Бахрушинского музея https://fdt.gctm.ru/

«Дружба Союза» 0+

Фото: Пресс-служба РОСИЗО

Первая в трилогии выставка, посвященной 100-летию СССР. В экспозиции представлено декоративно-прикладное искусство советского периода. Коллекция включает предметы из фарфора, керамики, металла, стекла, народных промыслов и другие, которые были собраны по большей части после крупных всесоюзных и республиканских выставок, прошедших в стране.

До 12 июня, РОСИЗО.

Фестивали

Весенний фестиваль фильмов об искусстве 16+

Фото: Сommons.wikimedia.org/П. Гоген

Традиционный весенний фестиваль кино об искусстве ежегодно проходит в Третьяковской галерее. В кинозале Инженерного корпуса, что в Лаврушинском переулке покажут документальные фильмы о великих живописцах прошлого и о современных художниках.

07 мая, 16:00, «Гоген»

08 мая, 19:00, «Сальвадор Дали. В поисках бессмертия»

10 мая, 19:00, «Кто украл Banksy»

До 10 мая, Третьяковская галерея, Инженерный корпус.