Зрители «Евровидение-2022» обвинили организаторов конкурса в коррупции

Телезрители раскритиковали итоги полуфиналов международного песенного конкурса «Евровидение-2022».

По мнению фанатов голоса в полуфинале сфальсифицированы. Также они требуют пересчета результатов голосования за представителей из Латвии группу Citi Zeni и Албании певицы Ронелы Хаяти.

«Самый ужасный полуфинал «Евровидения», который я когда-либо видел за все свои годы. Он настолько явно сфальсифицирован», — передает издание Mirror слова одного из зрителей.

Поклонники конкурса пообещали бойкотировать финал, если справедливость, по их мнению, не восторжествует.

Финал «Евровидения-2022» состоится 14 мая в Турине.

25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».

3 мая стало известно, что россияне не смогут и проголосовать за участников «Евровидения» в Турине. Исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло аргументировал такое решение тем, что голосовать могут только страны, принимающие участие, а Россия не участвует — соответственно, не голосует.