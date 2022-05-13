Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили под Харьковом склад боеприпасов и более 300 националистов
Мир
МИД Латвии запретил въезд в страну еще 102 россиянам
Мир
Министры обороны США и России провели телефонные переговоры
Общество
Москвичи выбрали названия для 15 новых станций метро
Мир
В Риге задержали депутата ЕП Жданок за участие в митинге против сноса памятника
Мир
В США призвали ни цента больше не посылать на поддержку Украине
Политика
Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг Афганистана
Экономика
Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе с российского рынка
Политика
В Совфеде оценили слова премьер-министра Польши о «русском мире»
Мир
ВКС РФ уничтожили штабы теробороны и батальона 24-й механизированной бригады
Интернет
Сбербанк предупредил пользователей App Store о приложениях мошенников

Зрители «Евровидение-2022» обвинили организаторов конкурса в коррупции

0
Фото: Global Look press/Matteo Rasero
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телезрители раскритиковали итоги полуфиналов международного песенного конкурса «Евровидение-2022».

Граница не дозволила: к чему приведет новый скандал на «Евровидении»
Вместо Алины Паш Украину предложено представлять фолк-рэп-дуэту Kalush Orchestra

По мнению фанатов голоса в полуфинале сфальсифицированы. Также они требуют пересчета результатов голосования за представителей из Латвии группу Citi Zeni и Албании певицы Ронелы Хаяти.

«Самый ужасный полуфинал «Евровидения», который я когда-либо видел за все свои годы. Он настолько явно сфальсифицирован», — передает издание Mirror слова одного из зрителей.

Поклонники конкурса пообещали бойкотировать финал, если справедливость, по их мнению, не восторжествует.

Финал «Евровидения-2022» состоится 14 мая в Турине.

25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».

3 мая стало известно, что россияне не смогут и проголосовать за участников «Евровидения» в Турине. Исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло аргументировал такое решение тем, что голосовать могут только страны, принимающие участие, а Россия не участвует — соответственно, не голосует.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022