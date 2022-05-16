В отрасли рассказали об импортозамещении на рынке стоматологических материалов

В частной стоматологии 90% материалов, инструментов, оборудования от зарубежных производителей, но с введением новых антироссийских санкций и последующих за этим проблем с логистикой многие закупки стали невозможными, сообщили «Известиям» представители профессионального сообщества. Кроме того, выросла стоимость расходных материалов, таких как зубные пломбы, брекеты, каппы и другие. Однако в России есть собственное производство, а заменить продукцию из Европы и США можно, переориентировавшись на рынок Юго-Восточной Азии, Китая и Южной Кореи, считают эксперты.

Что происходит с рынком

Как рассказал пародонтолог, стоматолог-хирург пародонтологического центра MaxTreat Максим Копылов, в первые дни новости о новых санкциях посеяли на рынке стоматологии панику. Волнение спровоцировало молчание притихших поставщиков — многие не могли дать четких ответов, останутся ли они в России или уйдут.

По его словам, некоторые клиники, заметив первые признаки изменений, совершили крупные закупки до повышения цен.

Хирург отметил, что запасшись товарами, например, на полгода, в случае ухода привычных поставщиков будет время изучить альтернативный рынок. Он рассказал, что многие стоматологии и сейчас активно используют материалы и технологии азиатских производителей. Некоторые даже запланировали командировки в Китай, Южную Корею для изучения рынка.

«Однако спустя месяц ситуация начала проясняться. Медицина — традиционно та отрасль, которая не попадает в большинство санкционных списков, ведь речь идет о жизни и здоровье. Так что большинство европейских производителей всё-таки остались на российском рынке. Цены, конечно, выросли на 40–60%: это зависит и от курса рубля, и от возникших проблем с логистикой», — рассказал Копылов.

Производителям, которые покинули российский рынок, без проблем можно найти альтернативу, добавил врач.

Президент Стоматологической ассоциации России (СтАР), профессор Андрей Яременко заявил «Известиям», что ушли некоторые компании из так называемых недружественных стран — США, стран Западной Европы. В большинстве случаев компании продолжают работать с РФ или временно приостановили свою деятельность, добавил он.

Ортодонт Центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile Дарья Костина также рассказала, что неплохо налажена доставка брекетов, элайнеров, коронок, виниров, имплантов от альтернативных ушедшим из РФ поставщиков, и на данный момент нет причин для беспокойства, все услуги доступны.

«Возможно, докторам придется пересмотреть свои привычки, использовать другие материалы, но работать стоматологи, безусловно, смогут. Стоимость услуг выросла пропорционально росту цен на материалы, исходная цена увеличилась из-за усложненной логистики», — добавила она.

Наталия Розанчугова, юрист СРО Межрегионального некоммерческого партнерства стоматологических предприятий «ЛИГА», эксперт рабочей группы «Здравоохранение» регуляторной гильотины, Исполнительный директор Союза представителей торговых и промышленных предприятий «Медицинские ресурсы» обратила внимание, что повышение цен на стоматологические услуги произошло из-за скачков цен на медизделия.

По ее словам, цены в среднем увеличились на 10–20%. Но рост не сказался на потоке пациентов, поскольку многие решили заняться проблемами своего стоматологического здоровья, не дожидаясь ухудшения ситуации.

«Клиники пошли навстречу пациентам — начали дробить планы лечения пациентов, депонировать оплату услуг, пересмотрели затраты на фонды оплаты труда, увеличили интеграцию отечественных изделий в работу», — сказала юрист в рамках 51-го Московского международного стоматологического форума и выставки «Дентал Салон 2022» 26 апреля.

Она заявила, что на рост цен в некоторых регионах обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Так, Новосибирская УФАС выдала два предостережения в Новосибирской области.

Что производят в России

В рамках 51-го Московского международного стоматологического форума и выставки «Дентал Салон 2022» состоялся круглый стол, на котором обсуждались неотложные меры работы организаций стоматологической индустрии в новых экономических условиях. Среди его участников директор Института медицинских материалов от Минпромторга РФ Андрей Генералов и специалист по стандартизации Института Дмитрий Гейне, президент СтАР Андрей Яременко.

В ходе мероприятия генеральный директор ООО «Торговый Дом «ВладМиВа» Владимир Чуев рассказал, что компания выпускает пломбировочные материалы, минеральные цементы из российского сырья. Фирма уже 30 лет занимается импортозамещением. В ее штате работает более 200 стоматологов. Производство сертифицировано по международным стандартам, производится экспорт продукции в 75 стран.

«Потребность РФ в минеральных цементах около 40 тонн в год. «ВладМиВа» выдает потребителям более 30 тонн минеральных цементов», — приводит сайт СтАР слова Чуева, который отметил, что компания может полностью охватить этот сегмент рынка.

Композитные материалы — для их производства нужны стекло и олигомеры. Уже сейчас налаживают полный производственный цикл. Министерство промышленности уже выделило деньги на производство олигомеров.

Необходимые материалы для ортодонтии — лечебные пасты и другое — выпускают четыре компании в России. Будут увеличиваться поставки до необходимых объемов.

Также в РФ налаживается производство необходимых стоматологам композитных материалов, для изготовления которых нужны стекло и олигомеры.

«Министерство промышленности уже выделило деньги на производство олигомеров», — указывается в сообщении.

Лечебные пасты и другие материалы для ортодонтии выпускают четыре компании в России. Отмечается, что будут увеличиваться поставки до нужных объемов.

Владимир Чуев выразил сожаление в связи с тем, что в России не делают гуттаперчу. Она нужна для изготовления штифтов, которые после обработки каналов в процессе эндодонтического лечения устанавливают в зубной канал

«У нас нет природного сырья, будем всё-таки надеяться на импортеров, что мы сможем наладить логистику поставок», — сказал специалист.

Кроме того, по словам гендиректора «ВладМиВа», в РФ есть необходимые жидкости для полоскания, для профилактики — фторлаки, отбеливающие гели, системы отбеливания. Также есть все типы мембран для остеопластики. Широко представлены товары для детей, в том числе герметики различных форм отверждения.

Стоматологические наконечники выпускают в стране пять–семь заводов, и дефицита в этой области быть не должно, заключил гендиректор торгового дома.

С какими компонентами есть проблемы

Владимир Чуев рассказал, что похуже обстоит ситуация с ортопедией, так как трудно убедить зубных техников переходить на материалы российского производства. В то же время в течение месяца в разы увеличились запросы на материалы для шинирования и многое другое, сказал он.

Специалист подчеркнул, что в РФ сейчас нет силикона. Торговый Дом «ВладМиВа» предложил Минпромторгу организовать такое производство, но на это потребуется время, добавил он.

Специалист напомнил, что пять лет назад Минпромторг выделил деньги на производство акриловой пластмассы в стране. На эти средства построили производство, и сейчас объемы выпускаемой продукции только наращиваются.

Помимо этого, Россия нуждается примерно в 3 млн стоматологических боров, а сейчас производятся около 2 млн.

«Будут стараться закрыть и эту нишу», — заключил эксперт.

Альтернативные рынки

Президент СтАР Андрей Яременко рассказал, что кроме наращивания российскими производителями своего производства, также произошло переключение на производителей Юго-Восточной Азии.

«Большинство поставщиков сейчас отечественные, к ним подключаются поставщики из Китая, Южной Кореи. Иностранные поставщики должны проходить регистрацию в РФ в установленном законом порядке. Озвучивалась возможность ускорения прохождения регистрации, но пока конкретных шагов в этом направлении не принято», — сообщил он.

Владимир Чуев отметил, что поставки сырья, например, из Великобритании сейчас организуют через Турцию и ОАЭ.