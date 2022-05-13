Балканист оценила заявление о готовности четырех стран отозвать признание Косово

Возможное членство частично признанной Республики Косово в Совете Европы (СЕ) — это политический прецедент, который может свести к минимуму систему международного права, на которой базируется СЕ. Об этом в пятницу, 13 мая, заявила «Известиям» профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН, балканист Екатерина Энтина.

По ее словам, среди стран, которые готовы отозвать признание независимости Косово, может фигурировать Египет. В случае если это подтвердится, это будет означать дипломатическую победу Белграда, который сегодня возобновляет партнерские отношения со странами Азии и Африки. Специалист напомнила, что согласно Вашингтонскому соглашению между Белградом и Приштиной, Сербия придерживалась концепции нормализации отношений с руководством республики.

«Но в последнее время Косово начало провоцировать сербское население и заявлять, что подаст заявку на членство в НАТО, а теперь еще ситуация с Советом Европы. Тогда Белград констатировал, что Приштина разорвала соглашение», — пояснила Энтина.

Как рассказала эксперт, за последние годы удалось накопить почти 20 подобных отзывов о признании Косово, и республика сейчас «на один шаг дальше от признания ООН».

Энтина указала на то, что к заявке частично признанной республики на членство в СЕ орган отнесся скептически, поскольку «обсуждение подобной заявки и потенциальное членство Косово напрямую нарушает устав Совета Европы, где говорится, что членом организации может быть только государство, в котором главенствует право человека».

Членство Косово в любом статусе создает политический прецедент и может свести к минимуму систему международного права, на основе которого функционирует СЕ, посчитала балканист.

«Потенциально, если Косово будет подключено к деятельности СЕ, это будет хитрая юридическая формулировка. Подобная заявка, скорее всего, не будет рассматриваться», — заключила она.

Ранее в этот день глава сербского МИДа Никола Селакович заявил, что четыре страны готовы отозвать признание независимости Косово. На данный момент, сообщил он, на Белград оказывают огромное давление, цель которого — принуждение к «принятию нарушения территориальной целостности» Сербии.

Министр подчеркнул, что передачей запроса о членстве в Совете Европы Косово показало, что не уважает взятые на себя обязательства и не стремится решать вопрос через диалог.

Накануне Совет Европы получил и передал в комитет министров заявку частично признанной республики на вступление в организацию.

В ответ на подачу заявки сербский президент Александр Вучич заявил, что это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюций. Он пообещал, что «всё пройдет не так легко, как они [Косово] себе представляли».

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.