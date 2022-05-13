В Сербии заявили о готовности четырех стран отозвать признание Косово

Четыре страны готовы отозвать признание независимости самопровозглашенного Косова. Об этом 13 мая заявил глава сербского МИД Никола Селакович по итогам заседания Совета национальной безопасности страны.

На данный момент, сообщил он, на Белград оказывают огромное давление, цель которого — принуждение к «принятию нарушения территориальной целостности» Сербии.

Министр заявил, что передачей запроса о членстве в Совете Европы, Косова показала, что не уважает взятые на себя обязательства и не стремится решать вопрос через диалог. По данным Селаковича, спецслужбы получили информацию, о двух крупных странах, которые работают над предоставлением логистической поддержки Приштине.

Однако он сообщил также о нотах четырех стран, которые отозвали признание Республики, без уточнения подробностей.

«Этим жестом мы хотим дать шанс Совету Европы и не начинать процедуру приема так называемого Косова», — заключил министр.

Днем ранее Совет Европы получил и передал в комитет министров заявку частично признанной Республики на вступление в организацию.

В ответ на подачу заявки сербский президент Александр Вучич заявил, что это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюций. Он пообещал, что «всё пройдет не так легко, как они [Косово] себе представляли».

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.