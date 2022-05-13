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В Сербии заявили о готовности четырех стран отозвать признание Косово
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В Сербии заявили о готовности четырех стран отозвать признание Косово

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Фото: РИА Новости/Марко Кужавич
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Четыре страны готовы отозвать признание независимости самопровозглашенного Косова. Об этом 13 мая заявил глава сербского МИД Никола Селакович по итогам заседания Совета национальной безопасности страны.

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На данный момент, сообщил он, на Белград оказывают огромное давление, цель которого — принуждение к «принятию нарушения территориальной целостности» Сербии.

Министр заявил, что передачей запроса о членстве в Совете Европы, Косова показала, что не уважает взятые на себя обязательства и не стремится решать вопрос через диалог. По данным Селаковича, спецслужбы получили информацию, о двух крупных странах, которые работают над предоставлением логистической поддержки Приштине.

Однако он сообщил также о нотах четырех стран, которые отозвали признание Республики, без уточнения подробностей.

«Этим жестом мы хотим дать шанс Совету Европы и не начинать процедуру приема так называемого Косова», — заключил министр.

Днем ранее Совет Европы получил и передал в комитет министров заявку частично признанной Республики на вступление в организацию.

В ответ на подачу заявки сербский президент Александр Вучич заявил, что это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюций. Он пообещал, что «всё пройдет не так легко, как они [Косово] себе представляли».

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

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