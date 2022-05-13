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Иосиф Пригожин предложил создать российский аналог «Евровидения»

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alessandro Di Marco
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Продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности создать российский аналог «Евровидения».

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«Надо создать свой конкурс вместо «Евровидения». Я готов сделать свой конкурс «Евровидение», у меня есть много опыта», — сказал Пригожин 13 мая в интервью «РИА Новости».

Продюсер напомнил, что в 1995 году создал российскую музыкальную премию «Золотой граммофон».

25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».

3 мая стало известно, что россияне не смогут и проголосовать за участников «Евровидения» в Турине. Исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло аргументировал такое решение тем, что голосовать могут только страны, принимающие участие, а Россия не участвует — соответственно, не голосует.

«Евровидение» в 2022 году проходит в Турине (Италия). Победитель «Евровидения-2022» будет объявлен 14 мая. В финал прошли 25 участников.

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