Трейдер перечислил влияющие на рост курса рубля факторы

Главный фактор, который влияет на курс рубля, — жесткий валютный контроль, а также сокращение импорта, мировая изоляция. Как только Банк России снимет жесткий валютный контроль, очевидно, мы и увидим дно. Об этом заявил «Известиям» финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин в пятницу, 13 мая.

Очень крепкий рубль — это также плохо, как и сильно слабый рубль, сказал он.

Слишком слабый рубль делает товары и услуги для международного рынка чрезмерно дорогими, а государство будет вынуждено делать дополнительную эмиссию для исполнения своих бюджет обязательств, добавил трейдер.

«В профессиональном сообществе особо не понимают, для какой цели необходимо укреплять рубль ниже справедливой стоимости. Большинство сходятся во мнении, что во многом это политическая воля руководства России и попытка сдержания цен на импортные товары», — заключил Звездин.

Ранее, в пятницу, на открытии торгов на Мосбирже курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года, курс евро — ниже 65 рублей с июня 2017-го.

В банках и обменных пунктах Москвы средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69/76,99 рубля за американскую нацвалюту. Лучшие курсы покупки оказались в районе 69–68,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи — 76,99–77,09 рубля за доллар.

Накануне в ходе торгов доллар и евро снижались до значений января-февраля 2020 года. Курс евро на Мосбирже падал до 67 рублей, доллара — до 64,68 рубля.

В тот же день агентство Bloomberg назвало рубль лучшей валютой мира в 2022 году. Оно отметило, что Российская Федерация ввела контроль над движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту, потребовала от недружественных стран оплачивать российский газ в рублях.

Позже, в четверг, президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что курс рубля укрепляется и показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют.

4 мая инвестиционный стратег компании «Алор Брокер» Павел Веревкин спрогнозировал продолжение тенденции на укрепление рубля в первой половине мая, которое, по его словам, регулируется за счет контроля за движением капитала.

В конце апреля аналитик Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Михаил Коган допустил, что через несколько месяцев евро будет стоить столько же, сколько и доллар, и это станет не заслугой США, а плодом не самой грамотной экономической политики Евросоюза.