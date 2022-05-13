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Курс евро опустился ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года. Об этом 13 мая свидетельствуют данные торгов.

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Кроме того, опустился и курс доллара. В 10:00 мск курс доллара снижался до 62,62 рубля.

Отмечается, что доллар оказался на 3,05 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро — на 3,69 рубля ниже официального курса.

Президент России Владимир Путин 12 мая на совещании по экономическим вопросам отметил, что курс рубля укрепляется, он показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют.

Тогда же Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой мира в 2022 году. Агентство отметило, что РФ ввела контроль над движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту, потребовала от недружественных стран оплачивать российский газ в рублях.

Ранее, 8 мая, несколько экспертов сообщили «Известиям», что рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Решающую роль в судьбе рубля будут играть геополитика, решения Центробанка по валютному контролю и цены на нефть. Однако в ближайшие месяцы российская денежная единица скорее останется вблизи текущих значений или протестирует уровни 62–60, считают специалисты. Но снятие регуляторных мер может изменить ситуацию, опустив в мае курс до отметки 78–85.

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