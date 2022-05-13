Курс доллара упал ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года

Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года, евро снизился до 65,09 рубля. Об этом 13 мая свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На пике снижения европейская валюта опускалась ниже 65 рублей — до 64,95 руб. В 10:00 мск курс доллара снижался до 62,62 рубля. Доллар при этом оказался на 3,05 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро — на 3,69 руб. ниже официального курса.

В банках и обменных пунктах Москвы средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69/76,99 руб. за доллар. Лучшие курсы покупки оказали 69-68,9 руб. за доллар, лучшие курсы продажи 76,99-77,09 руб. за доллар.

Ранее в четверг в ходе торгов доллар и евро снижались до значений января-февраля 2020 года. Курс евро на Мосбирже упал до 67 рублей, а курс доллара — до 64,68 рубля.

Президент России Владимир Путин в тот же день на совещании по экономическим вопросам отметил, что курс российского рубля укрепляется, он показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют.

Тогда же агентство Bloomberg назвало российский рубль лучшей валютой мира в 2022 году. Оно отметило, что РФ ввела контроль над движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту, потребовала от недружественных стран оплачивать российский газ в рублях.

4 мая инвестиционный стратег компании «Алор Брокер» Павел Веревкин спрогнозировал продолжение тенденции на укрепление рубля в первой половине мая, которое, по его словам, регулируется за счет контроля за движением капитала.

29 апреля аналитик допустил Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Михаил Коган допустил, что через несколько месяцев евро будет стоить столько же, сколько и доллар, и это станет не заслугой США, а плодом не самой грамотной экономической политики Евросоюза.