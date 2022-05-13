В Госдуме заявили о стремлении Прибалтики следовать русофобской политике

Власти прибалтийских стран ведут со своим историческим прошлым абсурдную войну, которая связана со стремлением следовать русофобской политике, продиктованной из-за океана. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Власти Латвии наравне с властями Литвы активно ведут абсурдную борьбу с собственным историческим прошлым. Это решение латвийского парламента [прекратить действие соглашения о сохранении мемориалов] связано со стремлением неукоснительно следовать русофобской политике, курс на которую продиктован в том числе и из-за океана», — подчеркнул он.

Политик указал на то, что перед Днем Победы латвийские власти развернули мощную антироссийскую кампанию, но не учли, что их действия, наоборот, сплотят людей, почитающих подвиг воинов-освободителей. Белик выразил сожаление в связи с тем, что героизация пособников нацистов, ветеранов войск СС в Прибалтике и подмена фактов о подвиге СССР в годы Великой Отечественной войны — проблема не сегодняшнего дня.

«Просто сегодня при активной поддержке коллективного Запада власти стран Прибалтики делают то, что раньше так демонстративно делать бы не решились. Но всё же, когда взрослые люди, называющие себя политиками, голосуют за то, чтобы уничтожить монумент, и дают указание об уборке цветов тяжелой техникой, возникает вопрос: неужели у них нет других проблем, кроме войны с историей и памятниками? Лучше бы занялись своей внутренней политикой», — заявил депутат.

Отношения между Россией и Латвией и так нельзя назвать ровными, а такое решение латвийского сейма лишь усугубляет градус напряжения, заключил он.

Накануне сейм Латвии принял законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Таким образом, Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, который находился под охраной данного соглашения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, назвала правительство страны «вурдалаками».

В опубликованной 10 мая статье The Telegraph премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «русский мир» — это якобы чудовищная идеология, которую необходимо полностью уничтожить. Он добавил, что в течение десятков лет в «Москве шла работа по воскрешению демонов истории». Захарова указала на то, что Польша идет в авангарде русофобии.