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Визиты Лаврова в Алжир и Оман назвали большим успехом для России

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Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry
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Большим успехом для России стали визиты главы МИД РФ Сергея Лаврова в Алжир и Оман, об этом сообщила британская газета Rai Al Youm 13 мая.

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Как указало издание, лидеры обеих стран, президент Абдельмаджид Теббун и султан Хейсам Бен Тарек Аль Саид, на встречах с российским министром иностранных дел подтвердили настрой на продолжение координации в формате ОПЕК+, что не позволит западным государствам заменить российские энергоносители.

Газета замечает, как Москва восстанавливает собственное влияние в арабском регионе и обращает внимание на то, что политика России на Ближнем Востоке отличается от действий Вашингтона и Европы, которые продолжают выстраивать отношения с арабскими странами в колониальной манере.

«Это большое достижение для российской дипломатии, которая исторически поддерживала арабов и пыталась решить их проблемы», — говорится в статье.

10 мая министр иностранных дел России прибыл с двухдневным визитом в оманскую столицу Маскат, куда он прилетел из Алжира. Там Лавров провел встречу с вице-премьером по делам совета министров Омана Фахдом бен Махмудом Аль Саидом, а также со своим коллегой, главой МИДа султаната Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

У России и Омана совпадают подходы в пользу разрешения кризисных ситуаций и конфликтов на Ближнем Востоке и Севере Африки. В частности, страны обсуждают обстановку в Сирии, Ливии, Йемене, зоне Персидского залива, а также в палестино-израильском направлении.

11 мая посол РФ в Алжире Игорь Беляев в интервью «Известиям» также сообщил, что поставки газа из Алжира в Европу не смогут заменить голубое топливо из России. По его словам, мощности Алжира по разжижению газа также ограничены.

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