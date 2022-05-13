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Окинава в связи с юбилеем воссоединения с Японией потребовала сокращения баз США
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Окинава в связи с юбилеем воссоединения с Японией потребовала сокращения баз США

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cpl. Jackson Dukes
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На Окинаве после отмены американской оккупации и восстановления административных прав Японии существенно улучшились условия жизни, однако там все еще сохраняются серьезные проблемы. Как отмечается в резолюции Законодательного собрания Окинавы 13 мая, это касается в том числе необходимости сокращения сохраняющегося военного присутствия США.

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«На завершающем этапе войны на Тихом океане в 1945 году наша префектура в результате ожесточенных наземных боев потеряла каждого четвертого мирного жителя. Затем Окинава прошла 27-летний тяжелый путь при правлении США на ее территории», — говорится в документе, принятом по случаю отмечаемого 15 мая 50-летия воссоединения Окинавы с Японией.

По данным опроса, проведенного газетой «Иомиури», 54% жителей Окинавы соглашаются с тем, что расположенные там базы США вносят вклад в обеспечение безопасности Японии, однако 83% выступают за сокращение их площади.

«Правительство Японии должно решить проблему упорядочения и сокращения военных баз США на Окинаве, добиться коренного пересмотра соглашения об их статусе в стране», — заявили власти острова.

Сухопутное сражение на Окинаве между американским десантом и гарнизоном императорских войск продолжалось с апреля по июнь 1945 года. Японские войска потеряли более 92 тыс. солдат и офицеров, погибли около 100 тыс. местных жителей. Десант США потерял 12,5 тыс. человек. До 1972 года Окинава находилась под американской оккупацией и была превращена в ключевой элемент военной инфраструктуры Пентагона. Сейчас на острове сосредоточено свыше 70% площади военных баз США в Японии.

После воссоединения Окинавы с остальным государством, благодаря специальным программам федеральных властей, там удалось воссоздать социальную инфраструктуру и поднять уровень жизни населения, указали в резолюции власти самой южной префектуры. Однако проблемами по-прежнему остаются низкие доходы жителей.

13 апреля сообщалось, что правительство Японии — пока только на неофициальном уровне — получает предложения присоединиться к оборонному альянсу AUKUS. Организацию создали осенью прошлого года. Сейчас в трехстороннее партнерство входят Австралия, Великобритания и США. Страны заинтересованы в подключении потенциала Токио к новейшим военным разработкам.

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