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Отоларинголог Зайцев предупредил об инфаркте из-за насморка

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Фото: Global Look Press/J.M. Guyon - Copyright 2013
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Хронический насморк может привести к инфаркту или инсульту. Об этом 13 мая рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Ura.ru.

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Специалист отметил, что хронический ринит способствует плохой вентиляции головного мозга. Из-за этого человек храпит, плохо высыпается, у него появляется склонность к инфарктам и инсультам.

По его словам, хронический насморк может остаться с человеком навсегда, если его вовремя не пролечить.

Владимир Зайцев также пояснил, что люди с искривленной перегородкой носа наиболее склонны к ринитам.

«Чем сильнее она искривлена, тем выше вероятность затруднения носового дыхания. Меняется внутренне убранство полости носа. Начинают разрастаться, увеличиваться в размерах носовые раковины, могут начать расти полипы, может развиваться кистозный процесс в гайморовых пазухах. Полгода достаточно для того, чтобы процесс стал хроническим», — уточнил врач.

Он также указал на то, что только у трети населения ровная перегородка носа.

«Искривление перегородки имеет либо травматических характер, либо ее наследуют у своих родителей», — подытожил специалист.

Ранее, 3 апреля, Зайцев рассказал, что храп во время сна может привести к инфаркту или инсульту. Он уточнил, что храп свидетельствует о проблемах с носом, в период сна у человека возникают длительные остановки дыхания, это называется ночное апноэ. По словам специалиста, это может приводить к крайним инфарктам и инсультам. Врач порекомендовал людям с такой проблемой обратиться к врачу.

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