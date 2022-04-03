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Отоларинголог Зайцев предупредил о риске инсульта из-за храпа

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Храп во время сна может привести к инфаркту или инсульту. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Опасный храп: апноэ увеличивает риск тяжелого течения СOVID в пять раз
Синдром ночной остановки дыхания провоцирует гипоксию и образование тромбов у пациента

Он уточнил, что храп свидетельствует о проблемах с носом, в период сна у человека возникают длительные остановки дыхания.

«Храп безумно опасен для человека. Безумно в смысле смертельно опасен. Храп — это визитная карточка того, что у человека не дышит нос в ночное время. Нос перекрыт, а следствием является то, что не вентилируется головной мозг, вернее минимально вентилируется. Возникают остановки дыхания, это называется ночное апноэ. Остановки дыхания длительные. И это может приводить к крайним инфарктам и инсультам, но чаще к инсультам», — отметил врач в беседе с URA.RU.

Возможными причинами храпа отоларинголог назвал искривленную перегородку носа, врожденную, либо травматическую, разрастание нижних носовых раковин, полипы в полости носа, а также полноту, поскольку при избыточном весе жир откладывается не только на уровне живота, бедер, спины, но и на уровне шеи. Это, в свою очередь, сдавливает дыхательный канал.

Зайцев порекомендовал обратиться к врачу страдающим от храпа.

«Врач должен заглянуть в полость носа пациенту. Увидеть искаженную перегородку носа, увеличенные носовые раковины, наличие полипов. Кстати говоря, явление гайморита тоже забивает нос, становится много слизи, она стекает по задней стенке. Это тоже провоцирует храп. Потом доктор смотрит на внешний вид, состояние, насколько он с избыточным весом. Если у него ожирение, важно еще понять какой степени», — уточнил он.

На основе обследования доктор выберет лечебную концепцию, заключил специалист.

2 апреля врач-сомнолог и невролог Елена Царева заявила, что неудачная поза может навредить здоровью. По ее словам, спать как на правом, так и на левом боку можно, если у человека нет заболеваний сердца.

В феврале эксперты конференции «Радиоволновая хирургия в оториноларингологии: эволюция и точки приложения» рассказали, что от храпа страдает около 30% мужчин и 20% женщин во всем мире.

Храп может стать предвестником синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), при котором возникают остановки дыхания более чем на 10 секунд, из-за чего человек во время сна недополучает кислород и подвергается повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий. Одним из популярных методов лечения храпа является лазерная увулопластика — операция по удалению небного язычка и части тканей мягкого неба.

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