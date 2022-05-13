Прямой эфир
Экономика
Аналитик Тузов объяснил падение курса евро снижением спроса на валюту
Мир
Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО на следующей неделе
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 мая
Туризм
Эксперты указали на рост цен путевок в Турцию до 30%
Мир
США столкнулись с дефицитом молочных смесей для детей
Спорт
Дон Мур рассказал о преимуществах над Мейвезером в предстоящем бою
Наука
На Марсе зафиксировали землетрясение магнитудой 5 баллов
Общество
Российские автоцентры столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел
Экономика
Условия кредитования бизнеса рекордно ужесточились с 2000 года
Авто
«АвтоВАЗ» снова приостановит работу из-за отсутствия комплектующих
Наука
Ученые заметили спад распространения новых линий «Омикрона»
Сюжет:

Врач рассказал о нарушениях в работе мозга после COVID-19

Психиатр Хайкин: пациенты, переболевшие COVID-19, могут столкнуться с расстройствами мозговой деятельности
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последствиями COVID-19 могут стать различные нарушения работы головного мозга. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологического диспансера Москвы, кандидат медицинских наук Вадим Хайкин.

Засел в печенках: как коронавирус может вызвать гепатит
Повреждения печени отмечают у 20% пациентов с осложнениями после COVID-19

«По частоте того, что мы наблюдаем, я бы выделил когнитивные нарушения, тревожные расстройства, в том числе панические атаки, а также бессонницу», — поделился он в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, пожилые люди могут испытывать проблемы с памятью и внимательностью даже после легких форм коронавируса. В свою очередь, молодые пациенты с более гибкой и уязвимой психикой чаще жалуются на повышенную тревожность.

«Нарушения сна характерны для разных групп людей. Бессонница может быть и следствием повышенной тревожности, и астенических проявлений. Человек больше устает, утомляется, дремлет днем и не спит ночью», — добавил Хайкин.

Также медик подчеркнул, что при возникновении хотя бы одного тревожного симптома после перенесенной болезни важно своевременно обратиться за помощью специалиста: психиатра или невролога.

Ранее, 5 мая, офтальмолог, доктор медицинских наук, Игорь Азнаурян подверг сомнению информацию о риске слепоты после COVID-19. Врач отметил, что хотя такое возможно в теории, медицинское сообщество не располагает доказательствами прямой связи между инфекцией и потерей зрения.

29 апреля, доктор биологических наук Оксана Гизингер в беседе с «Известиями» отметила, что последствия коронавируса могут проявляться бессимптомно. По ее словам, вылечить осложнения и начать восстановление организма можно только по итогам тщательной лабораторной диагностики и на основании рекомендаций врача.

27 апреля кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как коронавирус способен влиять на сердце в острый период инфекции. По его словам, в результате действия вируса развивается тяжелое нарушение ритма сердца, также может возникнуть одышка и сердечная недостаточность.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022