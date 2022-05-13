Врач рассказал о нарушениях в работе мозга после COVID-19

Последствиями COVID-19 могут стать различные нарушения работы головного мозга. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологического диспансера Москвы, кандидат медицинских наук Вадим Хайкин.

«По частоте того, что мы наблюдаем, я бы выделил когнитивные нарушения, тревожные расстройства, в том числе панические атаки, а также бессонницу», — поделился он в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, пожилые люди могут испытывать проблемы с памятью и внимательностью даже после легких форм коронавируса. В свою очередь, молодые пациенты с более гибкой и уязвимой психикой чаще жалуются на повышенную тревожность.

«Нарушения сна характерны для разных групп людей. Бессонница может быть и следствием повышенной тревожности, и астенических проявлений. Человек больше устает, утомляется, дремлет днем и не спит ночью», — добавил Хайкин.

Также медик подчеркнул, что при возникновении хотя бы одного тревожного симптома после перенесенной болезни важно своевременно обратиться за помощью специалиста: психиатра или невролога.

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