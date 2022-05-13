Дон Мур рассказал о преимуществах над Мейвезером в предстоящем бою

Боксер Дон Мур намерен победить своего соперника, бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвейзера, удивив всех знанием его слабых сторон. Об этом спортсмен рассказал интервью «Известиям».

В субботу, 14 мая, пройдет выставочный бой между непобежденным Флойдом Мейвезером, которого считают лучшим боксером современности, и его бывшим спарринг-партнером Доном Муром.

Рекорд соперника суперзвезды также впечатляет — 18 побед (12 нокаутов), одна ничья. Но эксперты абсолютно не верят в его успех.

«Флойд всегда испытывал проблемы, когда мы спарринговались. Все знают, что Роджер тренировал Флойда. Но он также тренировал и Дона. Те же самые знания, которые Роджер вкладывал во Флойда, он вложил и в этого молодого человека. Просто Флойд был в центре внимания, а я — нет», — подчеркнул боксер.

Он назвал себя андердогом, но заявил, что уже проделал свою тяжелую работу с Флойдом.

«Мы уже провели спарринги, принимали удар за ударом. Прямо сейчас передо мной возможность показать всем задницу, которую я надирал тогда. Я не просто спарринг-партнер, я — боец», — заявил Мур.

Поединок Мейвезера и Мура можно будет в прямом эфире увидеть на телеканале РЕН ТВ. Ориентировочно боксеры выйдут на ринг в 22:00 по московскому времени.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Спарринг-позер: сможет ли Мур навязать конкуренцию Мейвезеру