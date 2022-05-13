В России возбудили 1101 уголовное дело о незаконной продаже документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19. Об этом говорится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений, возглавляемой руководителем МВД РФ. Документ имеется в распоряжении «Известий».

В нем отмечается, что 999 дел связано с незаконной реализацией сертификатов о вакцинации, а также справок о медотводе, еще 102 дела — с реализацией QR-кодов. При этом в комиссии признают, что по-прежнему остается проблемой привлечение к уголовной ответственности за подобные правонарушения.

Помимо этого, как следует из документа, привлекать виновных к ответственности долгое время не получалось, так как не было нормативной регламентации юридического понятия «медицинские документы». Ситуация отчасти изменилась только в октябре прошлого года.

По инициативе МВД приказами Минздрава России были утверждены форма, а также новый вид таких документов и порядок их выдачи.

«Таким образом, при наличии признаков состава преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ, незаконные действия с сертификатами и QR-кодами влекут уголовную ответственность. Противоправные деяния связанные, в том числе с оформлением, выдачей сертификата и QR-кода, могут быть квалифицированы как должностные преступления, например, дача взятки, злоупотребление служебными полномочиями, служебный подлог», — отмечается в решении правительственной комиссии.

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Не укольно: в России возбудили 1101 дело о продаже COVID-сертификатов