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Псаки завершила работу пресс-секретарем Белого дома

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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В пятницу, 13 мая, Дженнифер Псаки официально завершает свою деятельность в качестве официального представителя администрации США.

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На одном из последних брифингов пресс-секретарь подвела итог своего пребывания в Белом доме. Она отметила, что самой сложной частью работы были постоянные угрозы. По словам Псаки, она неоднократно получала «ужасные письма», отправители которых упоминали ее семью и детей.

По неподтвержденной версии, Псаки, как и многие ее предшественники, намерена строить карьеру в сфере журналистики. Так, еще в апреле осведомленные источники сообщали, что она ведет эксклюзивные переговоры с телеканалом MSNBC о приеме на работу.

Сама Дженнифер не распространялась о своих планах после отставки.

«Мне нечего рассказать о планах. Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, можете мне советовать», — в ироничной манере ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

После ухода Джен Псаки пресс-службу Белого дома возглавит Карин Жан-Пьер. Также было объявлено о возвращении Аниты Данн в качестве старшего советника и помощника президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле желают успехов Псаки. Он добавил, что ему не приходилось контактировать с ее приемником Карин Жан-Пьер.

В пресс-службе Белого дома Псаки работала еще при 44-ом президенте США Бараке Обаме в 2009 году. Позже, с 2013 по 2015, она была официальным представителем Госдепа.

Официальным представителем администрации президента Джо Байдена она стала после выборов 2020 года. За 16 месяцев работы в должности пресс-секретарь провела более двухсот брифингов для журналистов. Президент Байден отметил, что, исполняя свои обязанности, Псаки установила новый стандарт уважения и приличия.

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