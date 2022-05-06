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В Кремле прокомментировали отставку пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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В Кремле желают успехов уходящей в отставку пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Желаем ей успехов, но в данном случае это не наше дело. Это внутренняя кухня администрации Белого дома. У нас своя кухня», — заявил Песков в ответ на просьбу журналистов оценить отставку Псаки.

Он добавил, что ему не приходилось контактировать с ее приемником Карин Жан-Пьер.

Накануне, 5 мая, стало известно о том, что Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря 13 мая. На место заступит ее заместитель Карин Жан-Пьер. Президент США Джо Байден добавил, что Псаки установила новый стандарт уважения и приличия в зале брифингов Белого дома.

Белый дом также объявил о возвращении Аниты Данн в качестве старшего советника и помощника президента. Она будет помогать в продвижении политических и коммуникационных целей президента.

1 апреля портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Псаки ведет эксклюзивные переговоры с телеканалом MSNBC по переходу на работу, после того как в мае покинет Белый дом. Слухи об уходе Псаки на телевидение ходили давно. Как правило, сотрудники по связям с общественностью Белого дома часто договариваются о работе на телевидении после ухода из администрации.

Ранее Псаки занимала должность представителя Госдепартамента в администрации 44-го президента США Барака Обамы. Позже, в 2020 году, она работала советником переходной команды Байдена, впоследствии став пресс-секретарем Белого дома. Псаки внесена в российский черный список, ей запрещен въезд в РФ.

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