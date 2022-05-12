Актриса Гусева навестила в госпитале участников спецоперации России

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева 12 мая навестила раненых участников спецоперации РФ по защите населения Донбасса в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве, актриса поблагодарила проходящих лечение военных и выступила с концертной программой.

Мероприятие прошло в рамках акции российского Минобороны «Лучшим воинам мира», Гусева прочитала стихотворения и исполнила для военных и врачей военные песни.

«Драгоценные наши воины-миротворцы, наши многоуважаемые бесценные врачи, хочу выразить вам это чувство от себя и от детей своих, от мамы с мужем и от всей нашей родной страны, низко поклониться вам. Поблагодарить вас! Вы — наша защита, наша гордость! Мы вас очень любим, ценим, боготворим», — сказала актриса.

Кроме того, после концерта она пообщалась с военнослужащими и медицинским персоналом и раздала автографы.

Накануне творческую встречу с ранеными участниками спецоперации по защите Донбасса провели заслуженный артист России Михаил Шуфутинский, писатель Олег Рой и солисты православного хора «Пересвет» в филиале московского Центрального военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко. Певец исполнил несколько своих известных хитов, а солисты хора «Пересвет» спели старинные солдатские и современные песни.

29 апреля перед военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации выступил также народный артист России Олег Газманов. Он исполнил как совсем недавно написанные песни «Артефакт», «Бессмертный полк», так и популярные произведения «Офицеры», «Два орла», «Скорая помощь» и другие.

Акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ. Цель акции — поддержка военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений, полученных во время выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели образования, спорта, культуры и науки.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».