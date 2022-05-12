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Эндокринолог рассказала об опасных свойствах кваса

Эндокринолог рассказала, чем опасен квас из магазина и кому его нельзя пить
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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Из-за большого количества химических добавок «магазинный» квас не утолит жажду, а только нанесет вред организму. Такое заявление сделала эндокринолог Татьяна Филиппова в беседе с Пятым каналом.

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По словам специалиста, из-за большого количества химических ингредиентов в составе покупной квас может вообще не содержать полезных свойств.

Также она подчеркнула, что за надписью «натуральный» на упаковке часто скрывается смесь из пищевых добавок, которые только наносят вред организму.

«Вредные добавки, красители, консерванты, усилители вкуса негативно сказываются на состоянии организма, поэтому выбирать подобный напиток для употребления не стоит. Но если вы все-таки надумали купить квас в супермаркете, внимательно прочтите состав напитка.

При этом она уточнила, предположение о том, что натуральный квас не принесет вреда организму — также ошибочно. По мнению специалиста, даже квасом собственного приготовления злоупотреблять нельзя.

«Здесь тоже есть свои отрицательные стороны. Прежде всего в квасе содержится алкоголь — пусть в минимальном количестве, но он там есть», — предупреждает эксперт.

Из-за присутствующего алкоголя в квасе, пить его стоит с осторожностью.

Филиппова подчеркивает, что употреблять квас противопоказано людям с сахарным диабетом, при повышении давления, при склонности к повышению артериального давления, при заболеваниях ЖКТ (острый гастрит, язвенная болезнь желудка).

Также она советует перед употреблением выяснить нет ли аллергической реакции.

«Если у вас есть аллергия на какие-то компоненты напитка, то прежде чем пить квас, взвесьте все плюсы и минусы», — говорит она.

Кроме того, Филиппова отметила и положительные свойства кваса — он богат витаминами и минеральными веществами.

В квасе содержится большое количество минералов. Он положительно действует на многие процессы нашего организма. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, положительно действует на иммунную систему, выступает в качестве пребиотика.

10 февраля диетолог Елена Соломатина назвала норму употребления свежевыжатого сока. По ее словам, чтобы снизить количество сахара и кислоты в напитке, некоторые соки стоит разбавлять водой.

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