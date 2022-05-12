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Полянский назвал условия достижения мира на Украине

Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский: без демилитаризации и денацификации мира на Украине не достичь
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Без демилитаризации и денацификации мира на Украине невозможно достичь. Об этом 12 мая в интервью британскому порталу Unherd заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Спецоперация в Донбассе 12 мая. Текстовая трансляция
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В беседе с корреспондентом UnHerd Фредди Сейерсом он уточнил, что в настоящее время не видит возможностей для дипломатического решения ситуации на Украине.

Также Полянский отметил, что позиция России касательно вступления Украины в Евросоюз изменилась и теперь Москва выступает против этого.

Также он прокомментировал возможное применение Россией ядерного оружия на Украине.

«Если вы угрожаете ядерной державе, вы должны продумывать все варианты», — сказал дипломат.

9 мая Полянский рассказал, что российские войска в ходе спецоперации нашли документы, свидетельствующие о планах Киева нанести удар по России с территории Украины. По его мнению, НАТО ведет прокси-войну с Россией, а не наоборот.

В марте секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Украина готовила вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма. Подтверждающие документы были получены в ходе российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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