Клубы бьются за металл: как изменится таблица РПЛ за тур до финиша

За два тура до конца сезона в РПЛ сохраняется интрига — в распределении мест тройки призеров, а также внизу турнирной таблицы. Чемпион России по футболу уже определен — им четвертый раз подряд стал петербургский «Зенит». Поэтому его выезд в Москву к «Спартаку» не будет иметь турнирного значения, поскольку красно-белые тоже ни на что уже не претендуют. Поэтому центральным матчем в предстоящем 29-м туре станет московское дерби «Локомотива» и борющегося за второе место «Динамо». Не менее интересным станет встреча их конкурента ФК «Сочи» с «Нижним Новгородом». Еще сохраняющие шансы на медали «Краснодар» и московский ЦСКА сыграют между собой. А внизу таблицы болельщиков ждут два очных противостояния четырех аутсайдеров.

«Сочи» – «Нижний Новгород»

Идущий третьим «Сочи» близок к сенсационному завоеванию медалей, что будет ошеломительным успехом для команды, впервые вышедшей в РПЛ три года назад и обладающей составом из людей, еще недавно не сильно известных широкой публике или оказавшихся ненужными топ-клубам.

Для того чтобы обеспечить себе как минимум бронзовые медали, «Сочи» осталось набрать всего одно очко. Но сейчас подопечные Владимира Федотова могут нацелиться и на серебро. Они сравнялись по очкам с идущим вторым московским «Динамо», уступая ему лишь по личным встречам.

Причем даже поражение от «Нижнего Новгорода» в пятничном матче не лишит южный клуб шансов на второе место, поскольку в случае выездной победы над «Динамо» в очном матче последнего тура «Сочи» всё равно может опередить бело-голубых.

— Будут очень сложные матчи, потому что «Нижний» борется за выживание, — сказал «Известиям» защитник «Сочи» Сергей Терехов. — Команда будет настроена на 200%. Я думаю, что будет игра тяжелее, чем с ЦСКА.

Идущий 11-м «Нижний Новгород» считался перед сезоном главным кандидатом на вылет из-за очень маленького бюджета и аврального комплектования состава. Но в итоге сумел удивить публику и сейчас находится вне зоны переходных матчей.

Правда, в последний месяц у подопечных Александра Кержакова идет пятиматчевая серия без побед. И вместо того чтобы досрочно обезопасить себя хотя бы от прямого вылета, они еще рискуют отправиться в ФНЛ.

Попадание на два последних места всё же маловероятно. Для этого «Нижний» должен проиграть оба оставшихся матча — с «Сочи» и дома с «Зенитом». Но даже в этом случае должно совпасть несколько обстоятельств: казанскому «Рубину» и «Химкам» нужно набрать хотя бы по одному очку, тульский «Арсенал» или «Уфа» должны выиграть дважды, а екатеринбургский «Урал» — хотя бы один раз.

При этом куда больше рисков у волжан попасть на 13–14-е места, что означает переходные матчи против третьей или четвертой команды ФНЛ. Сейчас идущий в зоне стыков «Рубин» уступает «Нижнему Новгороду» только по дополнительным показателям.

— Мы могли набрать больше очков, это было бы здорово, но получилось, что получилось, — сказал «Известиям» полузащитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Кравцов. — Будем выкладываться дальше. У нас хорошая, дружная команда, поэтому можем спокойно избежать переходных матчей.

«Уфа»–«Арсенал»

Обе команды имеют совершенно разные финансовые возможности. По данным «Известиям», бюджет «Арсенала» минимум в четыре раза превышает уфимский. Но туляки оказались рядом с башкирским клубом. И в субботу эти команды решат, кто из них вылетит за тур до конца, а кто еще поборется за выживание.

В последнем туре эти команды сыграют со своими конкурентами и текущими обитателями зоны переходных матчей — «Арсенал» примет на своем поле «Урал», а «Уфа» поедет в гости к «Рубину».

— Календарь рабочий, — поделился мнением с «Известиями» полузащитник «Уфы» Олег Иванов. — В принципе играем с командами, которые нам по силам. Сейчас надо тщательно готовиться к каждому конкретному сопернику и идти от игры к игре.

«Локомотив»–«Динамо»

«Железнодорожники» идут шестыми и уже лишились шансов на медали, впервые за пять лет оказавшись вне итоговой тройки призеров. Больше турнирных задач у команды нет, поскольку борьба за еврокубки после бана российских клубов в УЕФА закончилась. «Динамо» еще месяц назад могло бороться с «Зенитом» за чемпионство, но проиграло последние три матча чемпионата России, лишившись претензий на золото, а теперь рискуя остаться и без серебра. Есть небольшая вероятность и того, что подопечные Сандро Шварца выпадут вообще из тройки. Для этого им надо набрать в оставшихся двух турах меньше двух очков при двух победах ЦСКА.

При этом «Динамо» близко к первому трофею за 27 лет. Во вторник оно обыграло в полуфинале Кубка России владикавказскую «Аланию» (3:0) и вышло в финал, где встретится 29 мая со столичным «Спартаком».

— Нагрузка в кубке может помешать в субботней игре чемпионата, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин. — Но бело-голубые достаточно легко прошли «Аланию», так что нагрузка не должна быть большая, а пять дней достаточно, чтобы восстановиться. Всё зависит от того, насколько «Локомотив» мотивирован на победу, не имея турнирной мотивации. Думаю, «железнодорожники» сыграют на пределе своих возможностей, а состав у них хороший. Тем не менее динамовцам отступать некуда, если они хотят взять второе место. И у них достаточно хорошо поставлена игра, чтобы этого добиться.

«Урал»–«Рубин»

Два обитателя зоны переходных матчей поборются за то, чтобы значительно облегчить себе гонку за выживание на последний тур. Сейчас «Рубин» конкурирует за избежание стыков с «Нижним Новгородом» и «Химками», имея с ними одинаковое количество очков, но уступая по личным встречам.

«Урал» отстает от всех этих трех команд на два балла. И опережает идущие в зоне прямого вылета «Уфу» на три и «Арсенал» на четыре очка. Предстоящий матч в Екатеринбурге может один из клубов привести к спасению, а другой — приблизить к пропасти.

«Спартак»–«Зенит»

Еще перед прошлым туром «Спартак» имел формальные шансы угодить в зону переходных матчей, но выездная победа над «Уралом» (3:1) избавила его от этой участи. Тем не менее чемпионат красно-белыми провален.

Сейчас они идут девятыми и могут как подняться в таблице, так и опуститься. Но в любом случае останутся середняками. При этом 11 мая подопечные Паоло Ваноли вышли в финал Кубка России, обыграв дома красноярский «Енисей». И именно финал с «Динамо» будет для них последним шансом спасти сезон. Но спартаковцы попытаются показать себя и в воскресенье против «Зенита», чтобы испортить чемпионский праздник своему принципиальному сопернику.

«Краснодар»–ЦСКА

Армейцы отстают от тройки призеров на пять очков, а «Краснодар» — на шесть. Обе команды имеют мизерные шансы догнать и перегнать «Динамо» и «Сочи». В предстоящем очном матче проигравший окончательно лишится такой возможности. А в случае ничьей о медалях могут забыть и «быки», и ЦСКА.

Также в предстоящем туре пройдет еще два матча. Оба состоятся в субботу: «Ростов» примет дома «Химки», а грозненский «Ахмат» сыграет на своем поле с самарскими «Крыльями Советов».