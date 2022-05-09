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Над пропастью — держись: «Спартак» сохранил прописку в Премьер-лиге

Вылететь в первый дивизион российского футбола могут сразу шесть команд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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До финиша сезона чемпионата России по футболу осталось два тура. Уже ясен чемпион, которым стал петербургский «Зенит», но до сих пор всё запутано внизу таблицы и в борьбе за медали. На данный момент шесть команд РПЛ могут вылететь в первый дивизион — ФНЛ. А еще нас ждет несколько очных матчей между конкурентами за выживание.

Наверху почти лишился шансов на медали московский ЦСКА. 7 мая он проиграл на своем поле своему главному конкуренту «Сочи» (0:1) и отстал от него на пять очков. Южному клубу осталось набрать один балл, чтобы стать бронзовым призером. И уже подопечные Владимира Федотова сравнялись в таблице по очкам с идущим вторым московским «Динамо», но пока уступают ему по дополнительным показателям в виде личной встречи.

Прошедший 28-й тур закончился вечером 8 мая домашней победой московского «Локомотива» над казанским «Рубином» со счетом 1:0. Матч был равный, но в концовке из-за попадания мяча в штрафной площади «Рубина» в руку Владислава Игнатьева в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Антон Миранчук, забивший первый гол за полтора года. Полузащитник «железнодорожников» из-за травмы не играл восемь месяцев.

Казанцы остаются на 13-м месте — в зоне переходных матчей. Другой обитатель этой зоны — проигравший 7 мая дома московскому «Спартаку» (1:3) екатеринбургский «Урал» — отстает от «Рубина» всего на два очка. Выше подопечных Леонида Слуцкого «Нижний Новгород» и «Химки», набравшие столько же очков, но опережающие татарстанский клуб по личным встречам.

«Нижний» проиграл дома грозненскому «Ахмату» (0:1), а химчане неудачно съездили в Санкт-Петербург к «Зениту» (0:1), проводившему первую встречу после оформления чемпионства. Между тем всем этим трем клубам, как и «Уралу», может грозить и прямой вылет, поскольку всего на пять очков они опережают идущую предпоследней «Уфу». Может их догнать и аутсайдер турнира — тульский «Арсенал», проигрывающий «Рубину», «Нижнему» и «Химкам» шесть баллов.

В воскресенье обе последние команды сыграли дома вничью: «Уфа» — с «Ростовом» (0:0), «Арсенал» — с «Краснодаром» (1:1). Зато обезопасили себя от вылета «Ахмат», «Спартак» и «Ростов». Им уже не грозят даже переходные встречи.

— Радует, что борьба за выживание в этом сезоне такая увлекательная, — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Сейчас нет ни одной откровенно слабой команды, как был в прошлом сезоне «Тамбов». Сейчас все играют с отдачей, с неплохим качеством футбола. И любого, кто вылетит, будет жалко. Хоть я и не верил в вылет и даже стыки у «Спартака», всё равно показатель, что он еще за три тура до финиша имел шансы на ФНЛ. Ну и тот факт, что еще прошлым летом игравший в еврокубках «Рубин» борется за выживание, тоже говорит о непредсказуемости РПЛ, что очень здорово.

«Локомотив», благодаря победе над «Рубином», остался по итогам тура на шестом месте. Но его еще могут подвинуть самарские «Крылья Советов», в пятницу в день 80-летия со дня основания клуба красиво разгромившие дома «Динамо» (5:2). Сейчас волжане отстают от «железнодорожников» на три очка. Сам «Локо» уступает два балла замыкающему первую пятерку «Краснодару» и — три идущему четвертым ЦСКА.

Но после победы «Сочи» над армейцами «Локо» лишился шансов на медали. Теперь сочинцев и «Динамо» с пьедестала могут подвинуть только ЦСКА и «Краснодар». Но, скорее всего, именно бело-голубые и «Сочи» разыграют между собой оставшиеся медали.

— Эти две команды заслуживают медали, — сказал «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Они в этом сезоне стабильней, организованней и зрелищней, чем конкуренты. Не было таких провалов, как у «Локомотива» и ЦСКА на отдельных отрезках, не было перепадов, как у «Краснодара». Да, «Динамо» просело весной, но несколько очков взяло на характере, а его зрелищная игра летом и осенью все-таки дает основание говорить, что по-человечески бело-голубые заслужили медаль. Ну а «Сочи» в принципе здорово выглядит сейчас, как и до перерыва. Не было длительных спадов, очень вариативная игра.

Следующий тур пройдет 14 и 15 мая. А до этого состоятся полуфиналы Кубка России. 10 мая «Динамо» примет владикавказскую «Аланию», а сутки спустя «Спартак» сыграет дома с красноярским «Енисеем».

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