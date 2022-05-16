Юрист предупредила о навязывании банками допуслуг при оформлении ипотеки

Банки при оформлении ипотеки зачастую навязывают дополнительные услуги и сборы, поэтому следует тщательно изучать все условия договора. Об этом в беседе с «Известиями» заявила ведущий юрист адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры» Анастасия Шеверева.

Так, банки могут предлагать такие услуги, как открытие ссудного счета, оформление заявки, а также различные дополнительные виды страхования.

При этом, по словам специалиста, статья 31 закона об ипотеке устанавливает, что заемщик обязан застраховать только приобретаемое имущество.

«Страхование жизни не является обязательным, но если вы отказываетесь, процентная ставка может вырасти на несколько пунктов. Страховку необходимо оформлять в аккредитованной банком страховой компании. Если вам не дают выбора или навязывают конкретную компанию, то можете написать жалобу в антимонопольную службу», — посоветовала юрист.

Она также предупредила об опасности в текущей экономической ситуации оформлять ипотеку в иностранной валюте, так как при скачке курса сумма долга может резко увеличиться.

Ранее, 10 мая, директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил «Известиям», что доля россиян, использующих ипотеку для покупки недвижимости, рекордно снизилась — до 33,2% — впервые за пять лет. Так, по итогам прошлого года доля таких покупателей недвижимости была на уровне 54%. По мнению эксперта, основная проблема рынка недвижимости сейчас — это отсутствие понимания большинства потенциальных покупателей дальнейшего развития ситуации со ставками.