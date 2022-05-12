В Госдуме отреагировали на возможную депортацию украинских беженцев в Руанду

Возможная депортация украинских беженцев из Великобритании в Руанду — это наглядная демонстрация реального отношения западных стран. Об этом в четверг, 12 мая, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

«Кроме того, это очевидный показатель отношения и властей Украины к собственному народу. Люди оказались по факту не нужны ни США, ни европейским странам, ни киевским властям. Считаю, что все претензии украинские беженцы должны предъявлять киевской хунте и западным хозяевам», — подчеркнул он в беседе с «Думой ТВ».

Также депутат указал на то, что ближе России у украинского народа никого нет.

Накануне издание Independent сообщило, что украинских беженцев могут депортировать в Руанду. Как отметил министр по делам иммиграции Том Пургслов, украинцы не должны добираться незаконными путями до Великобритании, так как на это нет причин.

Ранее, 2 мая, газета The Guardian писала, что украинские беженцы в связи с бюрократическим проблемами, с которыми они столкнулись в Британии, рассматривают возможность подать коллективный иск в отношении главы национального МВД Прити Пател.

До этого, 10 апреля, министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон признал, что процесс размещения украинских беженцев занимает гораздо больше времени, чем планировалось, в связи с неготовностью страны к наплыву такого количества мигрантов.