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В Госдуме отреагировали на возможную депортацию украинских беженцев в Руанду

Депутат Саралиев: возможная депортация украинских беженцев в Руанду — демонстрация отношения к ним Запада
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Возможная депортация украинских беженцев из Великобритании в Руанду — это наглядная демонстрация реального отношения западных стран. Об этом в четверг, 12 мая, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

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«Кроме того, это очевидный показатель отношения и властей Украины к собственному народу. Люди оказались по факту не нужны ни США, ни европейским странам, ни киевским властям. Считаю, что все претензии украинские беженцы должны предъявлять киевской хунте и западным хозяевам», — подчеркнул он в беседе с «Думой ТВ».

Также депутат указал на то, что ближе России у украинского народа никого нет.

Накануне издание Independent сообщило, что украинских беженцев могут депортировать в Руанду. Как отметил министр по делам иммиграции Том Пургслов, украинцы не должны добираться незаконными путями до Великобритании, так как на это нет причин.

Ранее, 2 мая, газета The Guardian писала, что украинские беженцы в связи с бюрократическим проблемами, с которыми они столкнулись в Британии, рассматривают возможность подать коллективный иск в отношении главы национального МВД Прити Пател.

До этого, 10 апреля, министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон признал, что процесс размещения украинских беженцев занимает гораздо больше времени, чем планировалось, в связи с неготовностью страны к наплыву такого количества мигрантов.

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