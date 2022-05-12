Alpen Gold, Picnic и Milka повысят цены на 15% на шоколадки с 1 июня

С 1 июня ожидается рост цен на 9–15% продукции брендов Alpen Gold, Milka, Picnic, Toblerone. Цены повышает компания «Монделис», сказано в документах производителя от 25 апреля, поступивших «Известиям» 12 мая.

Ожидается подорожание и бисквитной группы товаров, этот сегмент станет дороже на 10–19%. Станут дороже Belvita, «Юбилейное», «Барни».

На 10% станут дороже жевательные резинки Dirol и Halls.

В данном случае изготовитель обозначил повышение стоимости для торговой сети, как будет меняться ценник — решат торговые сети.

Как отметили в компании-производителе, средний рост цены ингредиентов с июля 2021 года по настоящий момент составил 43%. Более чем на 50% дорожали сахар, масла, орехи, молоко.

Рост отпускных цен в прайс-листе — необходимая мера, которая призвана сохранить высокое качество продукции, а также стабильный цикл производства, заключили в компании.

6 мая в Федеральной антимонопольной службе отметили, что торговые сети продолжают отчитываться о соблюдении добровольного самоограничения на ряд социально значимых продуктов питания. Зачастую фактические наценки на отобранные товарные позиции значительно ниже обозначенных ритейлерами уровней ограничения.

В тот же день Минсельхоз РФ сообщил о замедлении темпов роста стоимости сахара после периода ажиотажного спроса. В конце апреля средняя стоимость сахара у производителей составляла 63,1 рубля за 1 кг, что в 1,8 раза больше прошлогоднего показателя — +75% к апрелю 2021 года, речь идет о данных субъектов.

В январе «Магнит» и «Дикси», а также «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик» (Х5 Retail Group) предложили ограничить максимальный уровень наценок на ряд товаров в каждой из 24 категорий социально значимых продуктов питания не более чем на 10% до конца 2022 года. «Бристоль» заявил о готовности снизить наценки на 10–15%. В ФАС отмечали, что рассматривают предложения.

В конце января в ФАС сообщили «Известиям», что «Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» сохранили нулевые торговые наценки на молоко, хлеб и мясо кур.