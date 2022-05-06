В ФАС заявили о соблюдении сетями ограничений цен на социально значимые продукты

Торговые сети продолжают отчитываться о соблюдении добровольного самоограничения на ряд социально значимых продуктов питания. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России в пятницу, 6 мая.

Так, АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») направило в ФАС ежемесячный отчет о средних закупочных и розничных ценах, а также об уровне торговой наценки на каждую отобранную к ограничению наценок товарную позицию в магазинах сетей по всей стране за апрель. Также ритейлер предоставил актуальные перечни товаров, в отношении которых ограничение будет действовать в мае 2022 года.

Кроме того, антимонопольщики получили еженедельный отчет о соблюдении добровольно взятого на себя самоограничения в период с 29 апреля по 5 мая 2022 года от компании X5 Retail Group.

Из предоставленных торговыми сетями данных следует, что зачастую фактические наценки на отобранные товарные позиции значительно ниже обозначенных ритейлерами уровней ограничения.

В январе «Магнит» и «Дикси», а также «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик» (Х5 Retail Group) предложили ограничить максимальный уровень наценок на ряд товаров в каждой из 24 категорий социально значимых продуктов питания не более чем на 10% до конца 2022 года. «Бристоль» заявил о готовности снизить наценки на 10–15%. В ФАС отмечали, что рассматривают предложения.

В конце января в ФАС сообщили «Известиям», что «Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» сохранили нулевые торговые наценки на молоко, хлеб и мясо кур.

В марте ритейлеры расширили инициативу, минимизировав торговые наценки на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора» до уровня 5%.