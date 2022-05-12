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Астраханский Роспотребнадзор опроверг слухи о заражении воды холерой

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Руководитель астраханского управления Роспотребнадзора Людмила Носкова опровергла информацию о том, что питьевая вода в регионе заражена холерой.

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Соответствующая информация начала распространяться в Сети ранее в мае. Как пишет «Астрахань 24» 12 мая, изначально появились сообщения о том, что возбудитель туберкулеза и холерный вибрион обнаружили на водоочистных сооружениях Брянской области. Позже фейк трансформировался, и начали распространяться слухи о патогенных микроорганизмах в питьевой воде в Астрахани.

Носкова, выступая 12 мая в эфире телепередачи «Точка зрения», заверила, что поводов для беспокойства на самом деле нет. Она подчеркнула, что эпиднадзор за холерой осуществляется ежегодно и с 1 мая проводятся исследования воды открытых водоемов.

«На сегодняшний день по результатам исследований не обнаружены ни холерный вибрион, ни другие вибрионы, которые даже косвенно свидетельствовали бы о том, что у нас есть какая-то эпидемиологическая опасность. Так что те сообщения, появившиеся в интернете, абсолютно фейковые и никакой опасности для астраханцев нет», — заключила Носкова.

Говоря о туберкулезе, она отметила, что возбудители этого заболевания вообще не передаются через воду.

5 мая Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев холеры в России. Также уточняется, что в 2019–2022 годы случаев завоза холеры не фиксировалось.

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