Прямой эфир

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев холеры в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Случаев холеры в России на сегодняшний день не зафиксировано. Об этом сообщили во вторник, 5 мая, журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Чистая случайность: как россиянам защититься от холеры
Роспотребнадзор рекомендовал усилить профилактику опасной болезни

«На сегодняшний день случаев холеры в России нет. Ранее эпидемические проявления по холере в РФ характеризовались единичными заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкортостан и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в 2019–2022 годы случаев завоза холеры не фиксировалось.

Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдения профилактических мер, чтобы минимизировать риск инфицирования: тщательное мытье рук, тепловая обработка продуктов и их употребление в пищу в горячем виде, кипячение или специальная обработка питьевой воды, а также использование дезинфицирующих средств.

«Отдыхающим в неблагополучных по холере странах рекомендовано уделить особое внимание безопасности воды и пищевых продуктов. В список таких стран вошли Индия, Непал, Бангладеш, Йемен, Сомали, Танзания, Уганда, Кения, Эфиопия, Гаити, Доминиканская Республика и т. д.», — рассказали в пресс-службе.

28 апреля Роспотребнадзор рекомендовал регионам оценить готовность к недопущению завоза и распространения холеры, а больницам обеспечить готовность на случай ее выявления.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022