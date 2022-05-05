Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев холеры в России

Случаев холеры в России на сегодняшний день не зафиксировано. Об этом сообщили во вторник, 5 мая, журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день случаев холеры в России нет. Ранее эпидемические проявления по холере в РФ характеризовались единичными заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкортостан и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в 2019–2022 годы случаев завоза холеры не фиксировалось.

Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдения профилактических мер, чтобы минимизировать риск инфицирования: тщательное мытье рук, тепловая обработка продуктов и их употребление в пищу в горячем виде, кипячение или специальная обработка питьевой воды, а также использование дезинфицирующих средств.

«Отдыхающим в неблагополучных по холере странах рекомендовано уделить особое внимание безопасности воды и пищевых продуктов. В список таких стран вошли Индия, Непал, Бангладеш, Йемен, Сомали, Танзания, Уганда, Кения, Эфиопия, Гаити, Доминиканская Республика и т. д.», — рассказали в пресс-службе.

28 апреля Роспотребнадзор рекомендовал регионам оценить готовность к недопущению завоза и распространения холеры, а больницам обеспечить готовность на случай ее выявления.