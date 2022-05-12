Доллар упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года

Рубль укрепляется на торгах 12 мая, доллар и евро снижаются до значений января-февраля 2020 года. Это следует из данных Московской биржи.

Курс доллара США расчетами «завтра» на 14:52 мск снижался сразу на 2,03 рубля и составлял 65,17 рубля. Евро падал на 2,8 рубля, до 67,7 рубля.

В моменте доллар опускался до 65 рублей.

Утром в четверг курс евро в ходе торгов на Мосбирже упал ниже 68 рублей впервые с января 2020 года.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что курс российского рубля укрепляется, он показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют.

Ранее в четверг агентство Bloomberg назвало российский рубль лучшей валютой мира в 2022 году. Оно отметило, что РФ ввела контроль над движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту, потребовала от недружественных стран оплачивать российский газ в рублях.

8 мая несколько экспертов сообщили «Известиям», что рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Решающую роль в судьбе рубля будут играть геополитика, решения Центробанка по валютному контролю и цены на нефть.

4 мая инвестиционный стратег компании «Алор Брокер» Павел Веревкин спрогнозировал продолжение тенденции на укрепление рубля в первой половине мая, которое, по его словам, регулируется за счет контроля за движением капитала.