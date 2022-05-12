Энергетик спрогнозировал промышленные проблемы в ФРГ при отказе от газа из РФ

В случае отказа Германии от российского газа она сможет купить какое-то количество сжиженного природного газа (СПГ) у мировых трейдеров с премией к другим рынкам сбыта, однако это приведет к неконкурентоспособности немецкой промышленности на ближайшие годы. Об этом заявил «Известиям» заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в четверг, 12 мая.

Ранее в этот же день министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек рассказал журналу Wirtschaftswoche об ожидании того, что страна сможет пережить зиму без российского газа. Он отметил, что это возможно, если к концу года в Германии будут полные хранилища голубого топлива и подключенные к сети две из четырех арендованных плавучих установки для приема СПГ. Еще одним условием министр назвал экономию энергоресурсов. Он сказал, что если удастся сэкономить 10% энергии в течение следующих двух лет в сфере промышленности и при применении в частных домах, это поможет не попасть в тяжелое положение.

По словам Хабека, два из четырех арендованных судна для приема регазификации СПГ уже заместили почти четверть поставок газа из России. Несмотря на это, он всё равно указал на риски прекращения импорта из РФ: очень высокие цены на голубое топливо и опустение газохранилищ в конце зимы.

Гривач подчеркнул, что сейчас цены на газ и на другие энергоресурсы уже аномально высоки, а отказ от российского голубого топлива приведет к возникновению дефицита энергоносителей.

«Цены будут еще выше, что резко увеличит себестоимость продукции и понизит ее конкурентоспособность», — добавил он.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович также сообщил «Известиям», что ФРГ может купить какое-то количество СПГ на спотовом рынке.

Однако немецкий министр говорит, что должны быть заполнены хранилища, а это значит, что поставки «Газпрома» должны не прекращаться в течение ближайших месяцев, отметил эксперт. Кроме того, за словам Хабека о необходимости экономии энергоресурсов скрывается необходимость отключение значительной части промышленности, добавил он.

«Всё равно Германия упирается в выбор: либо продолжить поставки из России пока в ближайшие месяцы, либо резко сокращать промышленность со всеми экономическими и социально-политическими последствиями», — указал Митрахович.

Ранее в четверг на выступлении в бундестаге Хабек рассказал, что ряд дочерних предприятий бывшей «дочки» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH не получают голубое топливо из-за санкций, которые Россия ввела в отношении Запада. По его словам, Германия подготовилась к санкциям со стороны России и нашла альтернативных поставщиков, но не уточнил, каких.

В Кремле заявили, что с бывшими и нынешними дочерними компаниями «Газпрома», в отношении которых Москва ввела санкции, у РФ «не будет взаимоотношений, они запрещены».

Накануне Хабек заявлял, что Берлин рассчитывает на восстановление транзита энергоносителей через Украину в полном объеме. Он заверил, что поставки газа через другие маршруты остаются стабильными. Но в тот же день стало известно, что объемы газа, поступающего в Германию через Украину, сократились за день почти на 25%, они компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов. «Газпром» заявил при этом, что Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, из-за чего надежность газоснабжения существенно снизится.

С 1 апреля «Газпром» прекратил сотрудничество с такими европейскими компаниями, как Gazprom Germania, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и другими.