В Госдуме ответили на слова главы ЕК об «угрозе мировому порядку» со стороны РФ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в четверг, 12 мая, в беседе с «Известиями» назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «оторванной от мира» после слов о том, что Россия якобы является угрозой мировому порядку.

«Урсула фон дер Ляйен в последнее время делает очень много «интересных» заявлений, <…> как будто человек оторван от реалий, от мира. То, что Россия является угрозой, она составляет угрозу тому европейскому миропорядку, выстроенному США в Европе, который заинтересован в том, чтобы существовала «определенная угроза Европе», чтобы [на этом фоне] раздувать затраты на НАТО и объяснять своему населению, почему идут такие расходы на вооружение», — отметил он.

По словам политика, коллективному Западу нужно какое-то объяснение всему этому процессу, поэтому на протяжении последних нескольких десятилетий постоянно создавался миф «России-агрессора».

Также Чепа подчеркнул, что развитие отношений РФ с другими странами, в частности, с Китаем, разрушает негативный образ России.

«Развитие российско-китайских отношений, а также других отношений России в Африке, в Азии, в Латинской Америке — всё это разрушает те принципы, на которых они сейчас создают «угрозу со стороны России». Почему-то для 40 стран РФ является угрозой, а для 150 является партнером и другом», — заключил депутат.

Ранее в этот день в ходе пресс-конференции саммита Япония–ЕС фон дер Ляйен назвала Россию угрозой мировому порядку, в частности, из-за «тревожного пакета» Москвы с Пекином и совместным призывом двух стран к «новым и очень произвольным международным отношениям», пишет «Газета.ru».

Также она добавила, что Евросоюз хочет играть более активную роль в Индо-Тихоокеанском регионе.

28-й саммит стартовал 12 мая в Токио. На мероприятии присутствовали японский премьер-министр Фумио Кисида, глава Еврокомиссии и глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее, 9 мая, посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил о том, что требования России по гарантиям безопасности были проигнорированы западными странами, в то же время страны НАТО последовательно создавали угрозу российской границе.