В Кремле напомнили о нежелании США выслушивать позицию России

За последние два месяца действий по возобновлению диалога Москвы с Вашингтоном не предпринималось. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«До начала специальной военной операции [по защите Донбасса президент РФ Владимир] Путин и российская сторона предприняли действия, чтобы этой операции не было. С нами не захотели говорить и нас не захотели слушать. Действий по возобновлению диалога за последние два месяца не было», — сказал он журналистам.

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в переговорах о мирном урегулировании на Украине должны участвовать все стороны, включая США. При этом он отметил, что условия этого мира должны определять украинцы.

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